Noël 2021 : les 10 meilleurs films de Noël

. Vêtu de sa nouvelle tenue de Père Noël, Jack Skellington, le dirigeant d’Halloweentown, apporte une vision très différente de Noël au monde réel dans le film d’animation de Touchstone Pictures, « Tim Burton’s A Nightmare Before Christmas ».

Prêts, prêts, partez !… Noël 2021 est arrivé, et avec lui le temps des vacances des retrouvailles entre amis et famille, et pourquoi pas ce temps de loisirs et de repos pour beaucoup.

L’un des plans les plus agréables pour cette saison de Noël, est de s’asseoir sur un canapé confortable, de préparer les couvertures, le punch, le pop-corn et tout ce que vous voulez car le plus souvent c’est de s’allonger sur le canapé, et de faire une liste des meilleurs films de la saison de Noël pour s’allonger pour regarder les heures passer en profitant d’un grand marathon de films.

Voici une sélection des meilleurs films de Noël, allant du plus classique, en passant par le romantique et le fun, au plus terrifiant.

Les 10 meilleurs films de Noël à savourer en 2021

• Un parent en détresse : Avec Arnold Schwarzenegger lui-même, un père en détresse est l’un de ces classiques de Noël qu’il faut voir oui ou oui à ces dates.

Schwarzenegger incarne Howard Langston, un homme d’affaires occupé qui est en retard pour le cours de karaté de son fils Jamie, et pour lui pardonner, il promet de lui donner ce qu’il veut tant pour Noël : une poupée Turboman. Le problème est que le jouet est le plus populaire et est en rupture de stock dans tous les magasins de jouets. Avec seulement quelques heures avant Noël, Howie se lance dans une odyssée comique à travers la ville pour traquer et capturer le précieux jouet.

Un père en détresse (Jingle all the way, 1996) – Bande-annonce en espagnolComédie de Noël réalisée par Brian Levant (« The Flintstones ») et mettant en vedette Arnold Schwarzenegger, Sinbad, Rita Wilson, James Belushi et le jeune Jake Lloyd, qui trois ans plus tard il serait Anakin Skywalker dans l’épisode I de la saga ‘Star Wars’. 2016-03-12T23: 05: 10Z

• ‘Le Noël d’Angela’ : C’est une histoire émouvante basée sur une histoire du lauréat du prix Pulitzer Frank McCourt. Une fillette de six ans nommée Angela apportera de la chaleur à un Noël irlandais glacial. Une fille au grand cœur, le bébé dans la crèche et un Noël spécial que votre famille n’oubliera jamais.

Angela’s Christmas (bande-annonce espagnole) Année : 2017 Réalisateur : Damien O’Connor Synopsis : La veille de Noël, Angela a une idée extraordinaire lorsqu’elle va à l’église avec sa famille. Une histoire émouvante basée sur la nouvelle de Frank McCourt.2020-02-06T15: 01: 27Z

• « Elfe » : La nuit de Noël, un bébé se faufile accidentellement dans le sac du Père Noël et se retrouve dans son atelier magique au pôle Nord, éduqué et élevé par des elfes. Lorsqu’il grandit, cet elfe singulier découvre qu’il n’est pas comme les autres et décide d’entreprendre un voyage en ville à la recherche de sa vraie famille.

Elfe | Aperçu du film complet | Warner Bros. EntertainmentRegardez #Dix Minutes de #Elf. Une veille de #Noël il y a longtemps, un bébé s’est glissé dans le sac de jouets du Père Noël… puis a grandi. Élevé au pôle Nord par des elfes, #BuddyTheElf (#WillFerrel) se rend à New York pour retrouver sa famille biologique et peut-être sauver Noël ! INSCRIVEZ-VOUS à Warner Bros. Entertainment : bit.ly/32v18jf Connectez-vous avec Elf :… 2020-04-25T17: 59: 55Z

• Le grinch: Adaptation animée du classique de la littérature pour enfants « How the Grinch Stole Christmas! » Produit par Illumination Entertainment (responsable de la franchise « Despicable Me » et d’autres films tels que « Sing! »). Chaque année à Noël, les habitants perturbent la solitude paisible du Grinch avec des célébrations de plus en plus surdimensionnées, lumineuses et bruyantes. Lorsque les « Qui » déclarent que cette année-là ils vont préparer un Noël trois fois plus grand, le Grinch se rend compte qu’il n’y a qu’un seul moyen de retrouver un peu de paix et de silence : voler Noël.

EL GRINCH Bande-annonce officielle en espagnol latin (2018) Première bande-annonce de « EL GRINCH » en espagnol latin2018-03-08T16: 07: 04Z

• « Amadrinhada » : Réalisé par Sharon Maguire (Bridget Jones’s Diary), ce film de Noël raconte l’histoire d’une marraine fée stagiaire qui trouve une lettre égarée d’une fille de 12 ans en difficulté qu’elle décide d’aider. Seulement maintenant, elle n’a pas 12 ans, elle en a 40 et elle est mère célibataire.

Amadrinhada | Bande-annonce officielle doublée | Disney + Cette fin d’année, faites attention à ce que vous souhaitez. Découvrez la bande-annonce de #Amadrinhada, une comédie magique avec Isla Fisher et Jillian Bell. Disponible à partir du 4 décembre, uniquement chez #DisneyPlus. Cliquez sur « S’abonner » pour voir toutes les dernières nouveautés de Disney + avant tout le monde ! Site officiel : dis.la/6008GcGn2 #DisneyPlus Suivez-nous sur : Facebook : facebook.com/disneyplusla…2020-11-19T20:00:02Z

• Enfin seul à la maison : C’est la dernière et tant attendue première de Disney +. Cette fois l’enfant incarné espiègle (qui n’est plus Kevin mais Max), se retrouve seul à la maison face à un couple qui souhaite récupérer une précieuse poupée de porcelaine qui sauverait leur situation financière.

Enfin seul à la maison | Bande-annonce officielle espagnole | Disney + EspagneEnfin seul à la maison | Bande-annonce officielle espagnole | Disney + Espagne ► DISNEY NEWS WEB ► portal-disney.com ► TWITTER ► twitter.com/PortalDisneyES ► FACEBOOK ►facebook.com/portaldisneyes ► INSTAGRAM ►instagram.com/portal_disney #PorFinSoloEnCasa # DisneyPlus2021-10-13T12 : 29 : 15Z

• ‘Arthur Christmas’ : Opération Cadeau : Grand film d’animation qui répond aux deux énigmes de Noël que tous les enfants se posent parfois : comment le Père Noël peut-il livrer des cadeaux à tous les enfants du monde en une nuit ? Et si j’avais un oubli ?

Arthur Christmas : Operation Gift – Bande-annonce en espagnolPlus d’infos trailersyestrenos.es Voici la réponse à l’un des plus grands mystères de l’histoire : comment le Père Noël parvient-il à distribuer des cadeaux à tous les enfants du monde en une seule nuit ? La réponse : grâce à un super centre d’opérations caché sous le pôle Nord, qui possède la plus haute technologie jamais vue… 2011-11-19T12: 39: 46Z

• Échange de princesse : Si ce que vous préférez, c’est vous plonger dans une histoire d’amour et de Noël, les films un, deux et trois de Princess Exchange sont la meilleure option pour petits et grands et c’est que leur intrigue et leur amusement, ainsi que le message d’amour, la paix et le bien-être vous rattraperont, et les trois films sont disponibles sur Netflix et avec Vanessa Hudgens.

Échange de princesse | Bande annonce officielle | NetflixQue se passe-t-il lorsque Stacy, une pâtissière de Chicago, rencontre une future princesse qui lui ressemble ? Ils échangent leurs places, bien sûr ! Cette saison des fêtes, rejoignez les manigances de Vanessa Hudgens dans « The Princess Swap ». Voir « Princess Swap » sur Netflix : netflix.com/title/80242926 ABONNEZ-VOUS : bit.ly/2W85El8 À propos de Netflix : Netflix est le service principal pour… 2018-11-07T17 : 00 : 07Z

• Noël sanglant : Une perspective différente sur Noël : de la terreur ! Réalisé par Sophia Takal, c’est une aventure amusante et terrifiante qui suit un groupe d’étudiants poursuivis par un inconnu pendant leurs vacances de Noël. Et ils devront se battre pour leur vie au lieu d’en avoir marre du nougat et des polvorones. L’un des meilleurs films d’horreur de Noël pour passer un Noël différent.

Bande-annonce officielle espagnole de Bloody Christmas (2019) Bande-annonce officielle espagnole de Bloody Christmas (2019) Elle s’ouvre le 13 décembre 2019 Synopsis : Deuxième ‘remake’ du film original réalisé par Bob Clark en 1974. Cette fois, c’est Sophia Takal (Toujours amis) , le cinéaste en charge de la réalisation de cette nouvelle version, dont il co-écrit le scénario avec April Wolfe. L’histoire suit un… 02-10-2019T19 : 00 : 44Z

• Les trois mauvais rois : Les trois mauvais rois est un gâchis comme n’importe quel film de Seth Rogen, mais c’est aussi le film de Noël qui mérite d’être mis sur votre liste. C’est aussi une histoire parfaite pour ces gars qui refusent de grandir et qui donnent envie d’aller chez eux pour leur casser la gueule pour leur rappeler qu’ils ne sont plus des enfants, et s’ils l’étaient, le Père Noël ne s’arrêterait pas à leur Maisons.

VidéoVidéo liée à Noël 2021 : les 10 meilleurs films de Noël [ver]2021-12-22T09 : 00 : 17-05 : 00

