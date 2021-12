Noël 2021 : les vacances de fin d’année apporteraient-elles de la joie aux détaillants et aux commerçants au milieu de la peur d’Omicron

Facilité de faire des affaires pour les MPME : le secteur de la vente au détail avait déjà franchi le niveau des ventes de 2019 en octobre et novembre de cette année.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Après Diwali, les petits détaillants et commerçants ont attendu la période de Noël et de fin d’année pour attirer davantage les clients dans l’ambiance festive et l’esprit des fêtes. Les clients ont également été prêts à absorber les vibrations des vacances d’hiver après que Covid a refroidi leur moral l’année dernière. Cependant, c’était jusqu’à ce que la variante Omicron du SRAS-CoV-2 soit détectée en Inde. Les cas d’Omicron dans le pays ont atteint 354 (au 24 décembre matin) en seulement trois semaines depuis que le premier cas a été signalé le 2 décembre au Karnataka. Par conséquent, les MPME sont actuellement un peu en haleine.

« Ce que nous voyons sur le terrain à partir de maintenant, les choses ne semblent pas mal alors que la prudence est certainement de mise. Si la situation ne s’aggrave pas, la croissance cette saison serait toujours sur la bonne voie, même si elle n’est peut-être pas importante. De plus, les soldes de fin de saison sur les marchés commenceront vers la fin janvier, donc les gens sortiraient. Le seul souci est que si les gens ne sont pas autorisés à déménager. Les choses sont encore en train d’être gérées, mais ce n’est pas encore une situation parfaite. Nous devrons attendre et regarder », a déclaré à Financial Express Online Kumar Rajagopalan, PDG de la Retailers Association of India (RAI).

Les ventes de décembre seraient essentielles pour les détaillants et les propriétaires de petits magasins de tous les segments en tirant le meilleur parti possible de l’opportunité de la saison de fin d’année et en terminant l’année sur une bonne note. Le secteur du commerce de détail avait déjà franchi le niveau des ventes de 2019 en octobre et novembre de cette année. Alors que les ventes au détail en octobre 2021 ont signalé une croissance de 14 % par rapport aux niveaux d’octobre 2019 et de 34 % par rapport aux niveaux d’octobre 2020, les ventes de novembre 2021 étaient de 9 % en hausse par rapport aux niveaux de novembre 2019 et de 16 % en comparaison. à novembre 2020, selon les données de la RAI.

« À moins que les gens ne soient effrayés, je pense que presque tous les secteurs devraient bien se porter. Cela inclut les voyages intérieurs, bien que les voyages internationaux soient une source d’inquiétude, car les voyageurs viennent en Inde cette fois et les Indiens se rendent dans d’autres pays alors que des restrictions sont actuellement en place », a ajouté Rajagopalan.

Au début du mois, le gouvernement avait prolongé l’interdiction des vols commerciaux internationaux réguliers jusqu’au 31 janvier 2022. Actuellement, les vols fonctionnent dans le cadre de l’accord de bulle que l’Inde a conclu avec 32 pays. La liste actuelle des pays «à risque» comprend l’Europe, notamment le Royaume-Uni, l’Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, Israël, Hong Kong, le Brésil, la Chine, le Botswana, Maurice, le Ghana, la Tanzanie et le Zimbabwe. Les pays à risque sont ceux à partir desquels les voyageurs devraient suivre des mesures supplémentaires à leur arrivée en Inde, y compris des tests après l’arrivée. L’interdiction de voyager, en conséquence, avait durement touché l’industrie hôtelière.

«S’il n’y a pas d’impact (d’Omicron), alors le secteur dans son ensemble peut se redresser au cours des six prochains mois, mais je ne pense pas qu’il y ait de quoi permettre à l’industrie de supporter un autre verrouillage. Nous exhortons le gouvernement à éviter toute restriction. En outre, le programme de crédit de 60 000 roupies annoncé par le gouvernement n’a pas encore été notifié », a déclaré à Financial Express Online Pradeep Shetty, co-secrétaire de l’organisme hôtelier Federation of Hotel & Restaurant Associations of India (FHRAI).

« La saison de Noël et du Nouvel An peut être affectée pour les voyages, mais de manière marginale. Les restrictions mises en place actuellement dans les voyages nationaux ou internationaux ne sont pas suffisamment strictes pour modifier le comportement des clients. À l’heure actuelle, la demande est supérieure à l’offre de voyages, donc une légère baisse de la demande n’aura pas vraiment d’impact sur l’activité de voyage à court terme. Cependant, les choses seront différentes si Omicron commence à culminer à partir de janvier, comme prévu. Ensuite, l’industrie du voyage pourrait connaître un énorme succès et cette fois, elle pourrait subir des dommages irréparables », a déclaré à Financial Express Online Nitin Jain, directeur général de la société membre Protiviti pour l’Inde.

Dans d’autres catégories, l’électronique grand public, les biens durables, l’informatique et les téléphones (CDIT), qui n’ont pas affiché de croissance significative en octobre, ont enregistré une amélioration de 32% en novembre par rapport à novembre 2019, les clients ayant terminé Diwali avec certains achats de produits CDIT, selon données RAI. De plus, la catégorie des articles de sport a enregistré une croissance de 18 % et la catégorie des vêtements a indiqué une croissance constante de 6 % par rapport à novembre 2019. les chaussures, la beauté, le bien-être et les soins personnels, ainsi que les meubles étaient également en voie de récupération.

Cependant, avec l’augmentation des cas d’Omicron, le secrétaire du ministère de la Santé, Rajesh Bhushan, a déclaré mardi dans une lettre à tous les États et territoires de l’Union que, sur la base des preuves scientifiques actuelles, Omicron, qui a été désigné comme une variante préoccupante par le monde Santé, est au moins trois fois plus transmissible que la souche Delta. Bhushan avait écrit au sujet des mesures nécessaires pour contenir la recrudescence des cas de Covid à travers le pays.

Sanjeev Madan, basé à Delhi, qui dirige Bonton Opticians – une chaîne de magasins d’optique – a déclaré que l’augmentation des cas Omicron avait déjà commencé à avoir un impact sur les activités de fin d’année. «Nous constatons une réduction progressive de la fréquentation au cours des derniers jours par rapport à la moyenne quotidienne de 5 000 à 7 000 et à près de 10 000 le week-end. Le marché devrait connaître une baisse du chiffre d’affaires de 20 à 25 % pendant la période des fêtes de Noël et du nouvel an. Bien que tous les propriétaires de magasins et employés soient vaccinés, nous pouvons donc garantir que le comportement Covid approprié est suivi dans les locaux des magasins, mais il est difficile d’assurer la même chose parmi les clients du marché », Madan, qui est également président de Lajpat Nagar Market Association, a déclaré à Financial Express Online.

«Nous avions demandé à l’administration locale de nous aider avec le personnel de police pour maintenir les protocoles Covid sur le marché. Cependant, si les cas d’Omicron augmentent davantage, cela aurait un impact sur la saison des mariages et d’autres achats de festivals au début de l’année prochaine », a ajouté Madan.

Un jour après la lettre du gouvernement, plusieurs États avaient publié de nouvelles directives. Par exemple, le gouvernement de Delhi a interdit les rassemblements de Noël et du Nouvel An, notamment religieux, culturels, politiques, sociaux et autres. Seuls 50 % de la capacité d’accueil est autorisée dans les restaurants et les bars. Les rassemblements liés au mariage ne peuvent pas avoir plus de 200 personnes. De même, à Mumbai, tout rassemblement ne serait autorisé à avoir que jusqu’à 50 % de la capacité en cas d’espace fermé et 25 % en cas d’espace ouvert. Le gouvernement du Karnataka a annoncé plus tôt cette semaine une interdiction des rassemblements de masse pendant quatre jours du 30 décembre au 2 janvier.

«Les choses semblaient bien sur le terrain même jusqu’à la semaine dernière, mais l’augmentation des cas a surpris tout le monde et nous sommes maintenant obligés de croire qu’Omicron pourrait avoir un impact de 10 à 15% sur le chiffre d’affaires des commerçants à travers l’Inde cette saison des vacances. Les produits de grande consommation, les biens de consommation durables, l’électronique grand public, l’alimentation et l’épicerie, les boissons, les jouets, etc., ont déjà subi un impact au moins au cours des trois derniers jours avec la baisse de la fréquentation. Dans l’ensemble, il y a certainement un manque de joie parmi les commerçants, même si les protocoles Covid doivent être suivis pour s’assurer qu’il n’y a pas de perte de vies humaines cette fois », a déclaré Praveen Khandelwal, secrétaire général de la Confédération de tous les commerçants de l’Inde (CAIT) à Financial Express. En ligne.

