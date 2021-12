Noël 2021 : un aperçu des campagnes de marques publiées cette saison

Madhur Sugar, Swiggy Genie, Nykaa Fashion, Columbia Pacific Communities et d’autres ont lancé des campagnes de Noël

Alors que l’année touche à sa fin, les marques profitent de la joyeuse fête de Noël et s’engagent auprès de leurs consommateurs. Alors que certaines marques répandent la joie et font sourire les consommateurs, d’autres mettent en évidence des problèmes importants et appellent à un changement au cours de l’année à venir. BrandWagon Online se penche sur certaines des campagnes déployées cette année–

Madhur Sugar – #MerryWithMadhur

Madhur Sugar a lancé sa dernière campagne de Noël qui invite tout le monde à être #MerryWithMadhur. Conçue par BC Web Wise, la campagne résume non seulement la tradition de la fabrication de bonbons, mais célèbre également la joie d’offrir un cadeau au public et à la communauté de la marque. La campagne décolle avec une belle grille Instagram de Noël, avec des recettes festives qui respirent la gourmandise et la bave.

Swiggy Genie – Le CV du Père Noël

Dentsu Webchutney a lancé la campagne #SantaOpenToWork pour Swiggy Genie. C’est une façon originale et opportune de décrire comment les donneurs de cadeaux peuvent sous-traiter toutes leurs tâches de livraison à Swiggy Genie ce Noël, tout comme le Père Noël. Alors que le Père Noël est #OpenToWork, Swiggy Genie est #OpenToDeliveries ! Au cœur de la campagne se trouve un « CV vidéo » du Père Noël, expliquant sa décision de passer à autre chose et mobilisant les recruteurs pour l’embaucher. De plus, la vidéo est accompagnée d’un véritable profil LinkedIn qui décrit les réalisations du Père Noël avec des messages amusants destinés aux recruteurs.

Mode Nykaa – #BeTheSanta

Pour fêter la fin d’année et la joyeuse occasion de Noël, Nykaa Fashion déploie la campagne #BeTheSanta avec un film publicitaire. La campagne vise à inaugurer l’esprit de Noël de notre enfance et à être un Père Noël. Le film #BeTheSanta explore les relations proches et familiales célébrant le jour de Noël en le rendant spécial pour leurs proches. Il retrace les efforts de cinq amis proches qui ont une longue tradition de célébrer Noël les uns avec les autres. Alors que les célébrations ont peut-être semblé passer au second plan cette année pour le couple dans le film, les autres amis font preuve d’imagination et de l’aide de Nykaa Fashion pour vraiment faire une autre année mémorable ensemble en encourageant l’esprit #BeTheSanta.

Communautés de Colombie-Pacifique – Mme Père Noël

Dans cette campagne menée par des opérateurs communautaires de résidences pour personnes âgées, Columbia Pacific Communities a remis en question les rôles de genre prédéfinis dans notre société. La marque a lancé une campagne de Noël unique nommée « Ms Santa » qui présente le Père Noël comme une femme aux enfants, les inspirant ainsi à croire que les enfants peuvent être qui ils veulent être.

Nutella – #NutellaAvecAmour

Avec Noël vient la saison des cadeaux et du partage de l’amour. Profitant de ce sentiment, Nutella a lancé la campagne #NutellaWithLove dans laquelle les consommateurs peuvent créer leurs propres pots de Nutella personnalisés et personnalisés. Ajoutant un éclat supplémentaire aux célébrations cette année, la marque a également dévoilé Ranveer Singh en tant que Secret Santa.

Winkies – #BoroDinBoroMonn

La vie des gens a été touchée par l’épidémie, en particulier ceux qui possédaient de petites entreprises. Soulignant cela, Enormous a sorti un nouveau film de Noël pour Winkies qui est consacré à toutes les personnes qui ont souffert au travail au cours de l’année écoulée, ainsi qu’à celles qui les ont aidées à s’en sortir. Le film d’animation de trois minutes reflète les luttes que nous avons eues avec la pandémie et célèbre la façon dont les petites actions aident à sauver les entreprises.

Lire aussi : Fin de l’année 2021 : c’est parti pour l’industrie du jeu en ligne, il suffit de bien jouer pour la clarté de la réglementation

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.