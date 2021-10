Noël approche alors que la crise énergétique de la Chine frappe les usines fabriquant les cadeaux de fête du Royaume-Uni | Sciences | Nouvelles

La Chine est dans un état de chaos, avec 20 de ses 31 provinces introduisant une forme de rationnement énergétique en raison de la réduction des approvisionnements, de la flambée des prix et des politiques environnementales plus strictes appliquées par Xi Jinping. Le président chinois aurait resserré ses “normes d’émission” pour les industries lourdes, ce qui a provoqué cette forte baisse de la production. Cela pourrait signifier que, comme de nombreux produits sont fabriqués en Chine et exportés vers le Royaume-Uni, l’interruption des usines et des services publics aura un impact sur un large éventail d’articles généralement achetés en cadeau.

Les experts ont déclaré que cela allait de la technologie la plus récente d’Apple, qui a déjà arrêté la production dans trois usines chinoises, aux textiles, aux jouets et même aux décorations de Noël.

À Kunshan, l’emplacement de l’une des plus grandes chaînes de montage d’iPhone, ITV a signalé que les travaux avaient été suspendus jusqu’après la fête nationale, qui commence aujourd’hui.

C’est généralement l’une de leurs périodes les plus chargées de l’année.

Un travailleur a déclaré à ITV qu’il y avait des dizaines de milliers de travailleurs dans une seule usine et que si les coupures de courant se produisaient fréquemment, cela aurait également un impact sur les familles de ces personnes.

À Shenyang, dans le nord de la Chine, il y a eu des pannes de courant intermittentes avec le déploiement de générateurs et de batteries d’urgence juste pour que les gens puissent garder leurs entreprises ouvertes.

Les pénuries de charbon détruisent également l’industrie chinoise et affectent également gravement le public, et avec 60% de l’énergie chinoise dépendant du charbon, cela a entraîné des pannes d’électricité et des coupures de courant aux feux de circulation et aux réseaux de téléphonie mobile 3G.

Mais la Chine essaie toujours de réduire son charbon avant le sommet sur le climat qui se tiendra à Glasgow en novembre, la COP26, car elle est toujours actuellement le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre.

La hausse des prix du charbon et du gaz n’aide pas non plus la Chine.

Goldman Sachs a estimé que jusqu’à 44% de l’activité industrielle de la Chine a été affectée par des pénuries d’électricité.

Des millions de foyers dans l’est de la Chine ont également été privés d’électricité en raison de fermetures d’usines et de pénuries d’électricité.

Dans la ville de Jilin, un fournisseur de services d’eau appartenant à l’État a averti les habitants que les coupures de courant « de durée indéterminée, à des heures indéterminées, sans plan, sans avertissement » pourraient être la norme pendant six mois.