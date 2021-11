Noël approche! Mariah Carey présente son spécial de Noël

Mariah Carey lance en avant-première son spécial Noël | Instagram

Le célèbre et le beau chanteur Mariah Carey a récemment publié un aperçu de son spécial de Noël et a publié sa date de première, une sortie qui est sans aucun doute très attendue par ses millions de fans.

Il faut noter que ce spectacle de noël présentera la première et la seule performance du nouveau single de Mariah Carey.

Heureusement, tout semble prêt pour le spécial Noël de Mariah Carey sur Apple TV+, et le trailer de production le prouve.

La célèbre plate-forme Apple TV + a récemment publié l’avant-première de l’émission spéciale « Mariah’s Christmas: The Magic Continues », qui sera diffusée en avant-première sur la plate-forme le vendredi 3 décembre prochain.

Il convient de mentionner que ce spectacle de Noël présentera la première et la seule performance du nouveau single de Mariah, « Fall in Love at Christmas », mettant en vedette Khalid et Kirk Franklin et d’autres moments spéciaux alors que Mariah célèbre ce nouvel événement de Noël, avec Apple TV + , « Le spécial Noël magique de Mariah Carey. »

L’émission spéciale tant attendue dévoilera la première et unique interprétation du single de l’icône mondiale et lauréate de plusieurs Grammy Awards, Mariah Carey, intitulée « Fall in Love at Christmas » sur Apple TV +.

De plus, Carey est rejoint par l’artiste mondial nominé aux Grammy Awards Khalid et la légende lauréate des Grammy Awards Kirk Franklin, qui apportent l’esprit des fêtes aux fans du monde entier.

La reine de Noël célébrera également les vacances avec une nouvelle interprétation éblouissante du favori des fans, « Christmas (Baby Please Come Home) ».

Il présentera également « Mariah’s Christmas: The Magic Continues » avec une interview exclusive menée par l’animateur d’Apple Music Zane Lowe avec Carey, ainsi que ses jumeaux de 10 ans, son fils Moroccan et sa fille Monroe, alors qu’ils partagent leurs moments. favoris des vacances, et Carey chantera son classique des vacances « All I Want For Christmas Is You » et le hit Apple TV +, « Mariah Carey’s Magical Christmas Special ».

A noter que depuis plusieurs années, Mariah Carey porte le titre de reine de Noël et c’est que chaque année, l’interprète de ‘We Belong Together’ termine la célébration d’Halloween par un chaleureux accueil aux fêtes de Noël.

Bien entendu, la chanteuse américaine n’est pas la seule, puisque sur les réseaux sociaux un grand nombre d’internautes effectuent ce rituel chaque 1er novembre.

D’autre part, la chanson ‘All I Want For Christmas Is You’ a été composée par nul autre que Mariah Carey.

Le problème est survenu alors que la chanteuse était encore partenaire de Tommy Mottola, qui est l’actuel mari de Thalía, avec qui elle a été mariée pendant cinq ans.

Mariah Carey a déclaré que le bonheur qu’elle ressentait à propos de sa relation avec l’homme d’affaires était son inspiration pour le single, cependant, l’idée est venue en décorant son sapin de Noël.

Ainsi, à l’aide d’un clavier Casio, l’Américain a enregistré une démo qui fera plus tard partie de l’album Merry Christmas, sorti en 1994.