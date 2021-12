Noël arrive à Capitol Hill, alors même qu’omicron s’y rend aussi

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Il y a peu de joie au Capitole des États-Unis en cette période des fêtes. Le centre de test COVID-19 au niveau inférieur du Capitol Visitor’s Center en témoigne. Une file d’assistants du Congrès se dresse sur des dizaines de profondeur à tout moment, serpentant autour de sols polis et d’un escalier en colimaçon. Cela rappelle que Noël pourrait être assez sombre alors qu’omicron s’empare de la nation – à Capitol Hill ou ailleurs.

Ce n’est pas une rareté sur aucun site de test à travers le pays ces jours-ci. Le Capitole américain – dans toutes ses manifestations – reflète simplement le reste de la société américaine.

Le port du masque semblait légèrement laxiste au Capitole ces derniers temps. Mais maintenant, les masques sont réapparus de façon spectaculaire parmi ceux qui travaillent ici. Noël au Capitole a toujours été lugubre. Ces dernières années, le Congrès a travaillé dur pendant les vacances – abordant souvent certains des sujets les plus importants auxquels la nation est confrontée : la destitution, une longue fermeture du gouvernement, une facture fiscale transformationnelle, Obamacare, la falaise fiscale, un projet de loi sur la défense. De telles sessions de vacances sont presque devenues la norme, gâchant Noël et le Nouvel An pour beaucoup de ceux qui travaillent au Capitole. Après tout, c’est Capitol Hill. Ce n’est pas le Père Noël, Ind., ou le pôle Nord, Alaska.

La plupart pensaient que le Congrès se réunirait pendant les vacances cette année alors que les démocrates tentaient d’adopter le projet de loi sur les dépenses sociales. Il y a eu des flirts avec un arrêt du gouvernement et la limite de la dette. Mais tout cela a été mis au lit la semaine dernière – malgré la guerre interne entre certains démocrates libéraux et le sénateur Joe Manchin, DW.Va.

La récente vague de COVID-19 a simplement rappelé à tout le monde que même si les démocrates étaient sur le point d’avoir le texte du projet de loi ensemble et étaient à portée d’obtenir les votes de Manchin et du sénateur Kyrsten Sinema, D-Arizona, ils n’auraient probablement pas pu approuver le facture avant Noël de toute façon. Les sénateurs Elizabeth Warren, D-Mass., et Cory Booker, DN.J., ont été testés positifs. Il n’y a pas de vote à distance au Sénat, contrairement à la Chambre. Cela signifie que les démocrates n’avaient pas les voix pour approuver Build Back Better – même si les choses étaient prêtes à partir.

Il n’y a pas beaucoup de traditions de Noël à Capitol Hill. Une poignée de bureaux décorent de manière informelle avec des couronnes et des lumières. Certains enveloppent même leurs portes comme un paquet. Le parfum du pain d’épice flotte du côté de la maison du Capitole avec une réplique en biscuit du Capitole près de la porte commémorative.

Le personnel de la cuisine du Capitole a abandonné la pratique l’année dernière en raison de la pandémie. Mais la confiserie Capitol de cinq pieds est revenue cette année. Roll Call a même rapporté que la Statue de la Liberté perchée au sommet du dôme en biscuit s’est rompue.

Le Capitole non comestible est décoré de sucre, de glaçage et de bonbons. Il est cuit dans les immeubles de bureaux de Longworth et Cannon House et acheminé vers le côté House du Capitole. Mais peu ont vu le rendu de cette année. Les autorités n’ont pas autorisé les visites officielles dans le bâtiment depuis mars de l’année dernière.

Plus de personnel est de retour. Mais c’est dispersé. Certains peinent encore depuis chez eux alors qu’il n’est pas absolument essentiel qu’ils s’aventurent au Capitole. D’autres se contentent d’intervenir en cas de besoin. La même chose avec les législateurs. Les lobbyistes sont rares.

Lorsque la Chambre et le Sénat ne siègent pas, le Capitole se profile comme une tombe de marbre caverneuse aussi profondément dans la pandémie. Surtout à Noël. Sinon, ça grouillerait.

Le représentant James Comer, R-Ky., le plus haut républicain du comité de surveillance de la Chambre, a récemment écrit à la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Calif., au sujet de la réouverture du Capitole fermé.

« C’est la Maison du Peuple », a écrit Comer. « Mais le peuple américain n’est pas autorisé à entrer. »

Le bâtiment du Capitole à Washington, DC décoré pour les fêtes de fin d’année.

La pandémie n’a pas encore détourné une coutume de vacances à Capitol Hill : l’arbre de Noël du Capitole. Quelque 15 000 lumières illuminent le sapin blanc de 84 pieds de haut surnommé « Sugar Bear » sur le front ouest du Capitole. L’arbre provient de la forêt nationale de Six Rivers en Californie. Peu de panoramas sont aussi saisissants à Washington, DC que l’arbre de Noël rougeoyant, dressé contre le dôme du Capitole en toile de fond.

Peu importe qu’il fasse froid ou chaud, qu’il pleuve ou qu’il neige. Il y a toujours des visiteurs à l’arbre de Noël du Capitole la nuit. Les gens garent leurs voitures à proximité et transportent des enfants emmitouflés dans des parkas et des chapeaux jusqu’à l’arbre pour un instantané. C’est la quintessence de Washington.

Il ne manque que la neige. Mais il y a une tradition de vacances qui est un pilier curieux et souvent attendu. Presque tous ceux qui ont été du côté de la maison du Capitole pendant une période proche des vacances savent de quoi j’écris.

Chaque année, alors que la saison des fêtes descend à Washington, une magnifique fresque murale apparaît dans un obscur couloir du sous-sol du Capitole. « Joyeux Noël », déclare la longue fresque en bois peinte dans une peinture à feuilles persistantes et une police Olde English. « Et une très bonne année. »

Un trio de bougies blanches et peintes brûle en bas à gauche de la fresque, nichées dans des bruants et du gui. Cinq orbes festifs aux couleurs vives ornent les pousses sur la verdure. Le côté droit de la fresque est à couper le souffle.

C’est visuellement ce que vous imaginez chaque fois que vous entendez Nat King Cole chanter « The Christmas Song » ou « White Christmas » de Bing Crosby. Le diorama présente une scène de neige au clair de lune. Vous pouvez imaginer la neige dure et croustillante, reflétant les rayons de la lune. Une rangée de quatre conifères saupoudrés de neige est dressée contre une vieille clôture en bois. Quatre bâtiments en bois sont installés au loin, chaque toit recouvert de neige. Et, si vous regardez bien, à la peinture écarlate, le long d’une des poutres éclatées de la clôture, un nom de famille apparaît : « Séraphin ».

J’ai remarqué que cette fresque de Noël animée apparaîtrait dans ce couloir du sous-sol du Capitole juste après Thanksgiving. Il disparaîtrait ensuite vers le 2 ou le 3 janvier. Tout le monde le remarquerait.

Presque tout le monde à Capitol Hill connaît la murale. Mais personne ne connaissait l’histoire. Plusieurs appels et demandes au bureau du conservateur de la maison n’ont pas été retournés. La même chose avec le bureau de l’architecte du Capitole. Des appels ont été lancés à d’anciens hauts responsables du Congrès. Personne ne connaissait l’origine du signe. Même un ancien agent de la Chambre a contacté votre humble serviteur, non sollicité, pour me demander si je connaissais l’histoire de la peinture murale.

Personne ne savait depuis combien de temps la fresque est restée accrochée au Capitole ni quand elle a été peinte. La police et le style ressemblaient à quelque chose de la fin des années 40 ou des années 50.

Un collaborateur de longue date du Congrès a lié la peinture murale à une sorte de machine à remonter le temps. Cela l’a transportée dans une autre époque. L’assistante a dit qu’elle pouvait se voir à une fête de Noël après la Seconde Guerre mondiale, en sirotant un cocktail rétro comme un Dubonnet. Elle serait vêtue d’une tenue de l’époque – avec des bas accentués d’une fine ligne dans le dos.

Eh bien, il s’avère que le panneau n’est pas aussi vieux que dans les années 40. Mais il est accroché au sous-sol du Capitole à Noël depuis des décennies.

L’architecte du superviseur de l’atelier de peinture du Capitole, Joseph Seraphin, était une sorte de légende à Capitol Hill. Il a peint une fresque sur un mur d’un bureau maintenant utilisé pour distribuer des drapeaux qui flottent au sommet du Capitole. Cette peinture représente Black Jack. C’est le Quarter Horse noir de charbon qui a tiré le caisson du président Kennedy jusqu’au Capitole lorsqu’il a été déposé.

Seraphin a peint la fresque de Noël en 1973. Les employés du Capitole la sortent à chaque saison des fêtes et l’accrochent dans ce couloir autrement terne.

Même les personnes qui travaillent au Capitole peuvent ne pas être en mesure de déchiffrer les noms des huit peintures de la rotonde du Capitole. Le débarquement de Colomb. L’embarquement des pèlerins. La déclaration d’indépendance.

Mais presque tout le monde connaît la fresque de Noël de Séraphin au sous-sol. Seraphin a travaillé pour l’architecte du Capitole jusqu’en 1985 et est décédé en 2002. La peinture murale est une curieuse tradition. Certainement l’un des plus appréciés de Capitol Hill pendant les vacances.

Et bien que le Capitole puisse être un endroit assez épouvantable pendant les vacances, le tableau des vacances de Seraphin a ramené une génération d’assistants du Congrès, de membres du personnel et de législateurs eux-mêmes à une autre époque. Les verres tintent avec le champagne. Glenn Miller passe à la radio. C’est Noël. Et tout est calme. Tout est clair.