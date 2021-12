Noël au Venezuela : ce que c’était après que le socialisme a détruit le pays

par Jose, The Organic Prepper :

(déc. 2017) La situation au Venezuela est sombre et ne s’améliore pas. Un gouvernement socialiste a détruit ce qui était l’une des économies les plus saines du monde et l’a transformé en quelque chose pour lequel peu de gens étaient préparés. Alors que nous nous préparons pour les vacances ici en Amérique, avec nos frénésie de dépenses et nos fêtes habituelles, Noël au Venezuela est très différent de ce qu’il était il y a à peine dix ans. Peut-être que certains des jeunes qui pensent que le socialisme est la réponse à tous nos malheurs sociétaux liront ceci et se rendront compte que cette forme de gouvernement ne fonctionne pas – elle détruit tout espoir.

(Ceci a été publié à l’origine en 2017.)

La semaine dernière, j’ai reçu un e-mail d’un préparateur nommé JG Martinez D, ou Jose. Il m’a proposé de m’envoyer des articles sur le terrain aussi longtemps qu’Internet fonctionnerait. J’ai pensé, compte tenu de la saison, qu’il serait intéressant de faire suivre l’interview de Selco concernant son SHTF Christmas avec une interview sur Noël au Venezuela. Jose est l’une des rares personnes au Venezuela qui était en préparation avant que cet effondrement ne se produise, donc son point de vue est très précieux.

Pouvez-vous nous parler un peu de vous ?

Je suis un ancien ouvrier de la haute bourgeoisie, ancien ouvrier de la compagnie pétrolière d’État, dans la quarantaine. Un baccalauréat de l’une des meilleures universités nationales. J’ai une petite famille de 4 membres, plus deux chats et un chien. Un SUV ancien mais en bon état, une bonne maison de 150 mètres carrés dans un quartier agréable, dans une ville petite mais (autrefois) prospère avec deux centres commerciaux de taille moyenne. Tout dans la période 2004-2012 était très bien. Après cette période, l’économie a entamé une tendance à la baisse qui augmente plus rapidement chaque semaine.

Être un préparateur et avoir vécu deux crises similaires majeures au cours de ma vie (les troubles civils de 1989 et le coup d’État de Caracas en 1992), m’ont inspiré à trouver une deuxième (voire une troisième) source de revenus et quelques mois de nourriture. à la maison. J’ai commencé à écrire pour un blog Forex et à gagner de l’argent supplémentaire pour les préparatifs : un groupe électrogène (maintenant utilisé deux fois par semaine en raison des coupures de courant), des congélateurs supplémentaires, une machine CNC pour une petite entreprise à domicile et du matériel audio professionnel pour la diffusion de voix off et de podcasts, autre activité économique que j’apprécie, après l’arrêt de ma carrière dans la compagnie pétrolière. Un réservoir d’eau avec une base en béton (les coupures de courant arrêtent le système de pompage de l’alimentation en eau), et des barres renforcées pour les fenêtres, clôturant le patio pour la sécurité, et quelques autres améliorations.

Cela a permis à ma famille de faire face à la plupart de la terrible situation au Venezuela. Je suis maintenant hors du pays, préparant l’exil de ma famille. Je sais que les choses vont empirer avant de commencer à s’améliorer, et je ne veux pas qu’elles soient là une fois le tournage commencé.

Parlez-moi un peu des traditions au Venezuela. Comment était Noël avant l’effondrement économique ?

Noël au Venezuela était l’une des périodes les plus populaires de l’année, après les vacances scolaires. Beaucoup de gens, principalement dans les grandes villes, allaient à la plage pour profiter de ces jours libres. Les Vénézuéliens sont des gens très axés sur la famille. Pour nous, Noël est une saison pour être en famille même pendant toute l’année, nous n’avons pas pu leur rendre visite. Il y a eu un exode d’un bout à l’autre du pays, des gens voyageant dans toutes les directions pour se rassembler avec leurs proches, principalement des grandes villes vers les états de province.

Depuis le 1er décembre, magasins, cafés, restaurants, maisons, quartiers entiers et rues, bureaux du gouvernement, écoles et toutes sortes de commerces étaient décorés et les traditionnels « Nacimientos » ou représentations de la naissance de l’enfant Jésus dans la crèche, avec Saint Joseph, vierge Maria et les trois rois sorciers. Il y avait des concours dont le Nacimiento le plus élaboré serait le gagnant. Et la vie traditionnelle Nacimiento.

L’ambiance générale était joyeuse, pleine d’espoir et de confiance en l’avenir. L’un de nos chants de Noël, appelé « gaita » sans aucun rapport avec les chants de Noël anglophones de l’ouest, est joué avec des tambours et toutes sortes d’instruments, et pour les oreilles non averties, cela pourrait ressembler à du merengue. Cela a été une surprise totalement agréable pour les étrangers de venir dans une église pour les services et de trouver des gens dansant et chantant des chansons traditionnelles. Des lumières et toutes sortes d’ornements pendaient aux portes, aux murs, aux fenêtres et à tous les endroits imaginables.

Les centres commerciaux étaient pleins de gens achetant toutes sortes de cadeaux, et le travail temporaire était un besoin permanent pour les commerçants depuis le premier jour de décembre. Toutes sortes de jouets et d’articles pour enfants ont été vendus même dans les rues, pour la nuit de naissance de l’enfant Jésus.

Beaucoup de gens ont empilé leurs matelas, casseroles et poêles dans la voiture familiale, se dirigeant vers de merveilleuses destinations de vacances comme Isla Margarita, avec beaucoup de belles plages, ou les montagnes de Merida, à Los Andes. Une autre tradition consiste à acheter de nouveaux vêtements et/ou chaussures (« estrenos ») pour les soirées des 24, 25 et 31 décembre, pour s’habiller pour le dîner pendant que les enfants jouent avec leurs nouveaux jouets, et recevoir la nouvelle année avec les meilleurs nouveaux vêtements pour demander la prospérité.

Comment les traditions que vous avez décrites ci-dessus ont-elles changé maintenant qu’il y a très peu d’argent ?

Sans argent et sans argent liquide, voyager est très difficile. Beaucoup de gens ont restreint leurs réunions de famille. Les prix des billets de bus sont très élevés pour le commun des mortels, et les billets d’avion sont une blague. 75% de la flotte de vols nationaux est en attente en raison d’un manque de maintenance.

Je ne connais personne avec des enfants au cours des 4 dernières années qui pourrait acheter une nouvelle tenue pour eux-mêmes à utiliser les nuits du 24 et du 31 décembre. La majeure partie de l’argent disponible est destinée au dîner du 24/31 décembre ou aux jouets pour enfants, le cas échéant.

Beaucoup d’enfants de ces années ont reçu un jouet très simple, au lieu de ceux les plus chers et les plus sophistiqués. Et beaucoup d’autres n’ont pu recevoir aucun jouet. Ils ont vu des gens chercher de la nourriture dans les sacs poubelles, et malgré leur âge, ils semblent comprendre ce qui se passe et ne demandent pas de jouets coûteux à l’enfant Jésus, laissant les parents soulager la pression et leur obtenir tout ce qu’ils peuvent.

Cependant, le plus dur est que de nombreux enfants avaient l’habitude d’aller rendre visite à leurs grands-parents, et de nos jours, ce genre de voyages en famille n’est tout simplement pas possible. Il n’y a pas d’argent liquide, de transport effondré, pas de pièces pour les voitures familiales. Vous obtenez l’image.

Quel était votre traditionnel dîner de Noël avant ?

Notre dîner de Noël en famille comprend une cuisse de porc rôtie, avec des olives et des câpres; une miche de pain spéciale (« pan de jamon ») avec beaucoup d’olives, de jambon, de bacon et de câpres à l’intérieur, et une salade de poulet, avec des pommes de terre, des carottes, de la mayonnaise, du petit pois, le « Hallaca » très unique et traditionnel. C’est une sorte d’enveloppe de feuilles de bananier, remplie d’un savoureux mélange : daube de bœuf et de porc, olives, œufs durs (la recette varie selon les régions, l’Est, le Centre, l’Ouest et/ou l’origine de la famille), entourés par une masse élaborée avec la farine de maïs, la même que nous utilisons pour les arepas. Il était courant de cuisiner environ 150 ou 200 hallacas pour une famille de 4 personnes.

Pour les familles nombreuses, tout le monde collaborait avec de l’argent et la fabrication des hallacas était un travail d’équipe, avec plus de 10 personnes ou plus, et le résultat était de 1200 ou 1500 hallacas. Une famille de quatre personnes, comme nous, avec 100 hallacas, une cuisse rôtie et un énorme bol de salade de poulet dans notre congélateur supplémentaire, nous mangions des hallacas et de la nourriture de Noël jusqu’à la mi-janvier !

Normalement, depuis mon enfance, dans notre table la veille de Noël, il y avait du raisin, des pommes, des fruits secs, des raisins secs, des noix et même des noisettes. La plupart d’entre eux étaient importés (nous ne cultivons du raisin qu’à certains endroits), mais il y en avait beaucoup dans les tables de la classe moyenne la veille de Noël et du nouvel an. En dessert, un bonbon appelé « dulce de lechoza », fait de tranches de papaye verte, bouillies avec beaucoup de sucre et de clou de girofle, servi avec une tranche de gâteau de Noël, un gâteau aux raisins secs, chocolat, fruits secs et un peu de rhum, appelé « Torta negra” ou Black Cake. Il existe un punch très traditionnel, principalement pour dames, appelé « Ponche Crema », avec une recette secrète inventée il y a 140 ans par Eliodoro Gonzalez, un chimiste de Caracas.

Bien sûr, la plupart des gens pouvaient se permettre une bouteille de whisky. La plupart du temps, nous avions du cidre pour le toast du Nouvel An pour recevoir l’année suivante; les gens qui pouvaient se le permettre achetaient du champagne.

Avant, il était courant que quelqu’un qui faisait ses courses ou juste de passage, aille souhaiter un joyeux Noël à un ami et reçoive un sac plastique avec 6 ou 8 hallacas « pour les déguster », et du « Dulce de lechoza » ou Torta Negra.

Que mangent les familles pour le dîner de Noël maintenant?

De nos jours, les familles mangent principalement des haricots et des lentilles, chaque fois qu’elles peuvent être trouvées, et du riz blanc, parfois difficile à trouver. La classe moyenne a fait un effort supplémentaire pour au moins un hallaca pour chaque membre de la famille le soir du dîner de Noël, et a surtout acheté à des personnes qui font un commerce temporaire en préparant, cuisinant et vendant des hallacas. Ceux qui peuvent se permettre de faire des hallacas à la maison ne sont pas trop nombreux, et les gens ne donnent pas si souvent des hallacas à leurs amis et à leur famille. Le repas le plus facile pour le dîner de Noël semble être juste la salade de poule. Il n’y a pas de farine de blé à des prix équitables pour du pain ou de gâteau au jambon, ni d’olives ou d’autres ingrédients à des prix abordables. Au lieu d’une cuisse de porc complète, certaines personnes achètent simplement (s’ils peuvent la trouver) de la viande de porc et la font rôtir au four, juste pour le réveillon de Noël.

