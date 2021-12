noël, cadeau, idée, résolution du nouvel an, nouvel an, 2022, amazon.com

Voici une résolution du Nouvel An pour vous : façonnez votre jeu de cadeaux. En 2022, achetez plus intelligemment (et parfois même moins cher !) en profitant pleinement de notre monde numérique. Marquez les anniversaires, les anniversaires et même les occasions de soins personnels avec des cadeaux virtuels. Nous parlons de tout, des cartes-cadeaux pour les entraîneurs personnels aux abonnements aux livres audio Audible.

Voici 12 idées de cadeaux qui ne nécessitent pas d’emballage et peuvent ne pas occuper autant d’espace sur les étagères. Ils devraient travailler pour n’importe quel jour et pour n’importe quel moment spécial de l’année. Et ils devraient travailler pour à peu près tout le monde dans votre vie : le frère qui cherche à s’adapter ; les amis qui relookent leur salon ; le copain qui aime son vin.

Certaines de ces idées cadeaux sont des offres. L’offre de carte-cadeau Amazon (achetez 50 $ de cartes, obtenez un crédit de 10 $) est l’une de nos préférées. C’est une façon de donner de l’argent – et de gagner de l’argent en même temps.

Au dernier aperçu, certaines des offres, comme l’offre d’adhésion deux pour un de MasterClass, n’étaient proposées que pour une durée limitée. Alors, ne tardez pas et ne perdez pas une seconde de 2022. Prenez soin de vos achats de cadeaux maintenant – virtuellement !

Offre de carte-cadeau Amazon : achetez 50 $, obtenez un crédit de 10 $

Qui n’aime pas un cadeau – en particulier de l’argent gratuit ? Vous pouvez obtenir un crédit promotionnel de 10 $ lorsque vous achetez 50 $ ou plus en cartes-cadeaux Amazon. Le crédit apparaît jusqu’à deux jours après l’achat. Utilisez le code USGIFTCARD21 à la caisse. Cette offre n’est valable que pour ceux qui n’ont pas encore acheté de cartes-cadeaux Amazon via le site du géant de la vente au détail.

Carte cadeau Trouvez votre entraîneur

Vous avez de la famille et des amis qui ont pris des résolutions du Nouvel An pour se mettre en forme ? Find Your Trainer les aidera à choisir un entraîneur personnel localement pour aussi peu que 29 $ la session. Votre carte-cadeau, pour laquelle vous pouvez choisir n’importe quel montant, peut les aider à payer leurs séances. Et pour un temps limité seulement, recevez un bonus de 10 % à 20 % sur toutes les cartes-cadeaux. C’est de l’argent gratuit qu’ils peuvent dépenser pour un entraîneur personnel.

Adhésion annuelle MasterClass



Avec une adhésion MasterClass, l’objet chanceux de votre cadeau peut regarder des tutoriels et des conférences d’experts dans divers domaines, y compris des personnalités telles que Hillary Clinton et Gordon Ramsay. Les adhésions commencent à 15 $ par mois pour l’expérience standard. Agissez rapidement pour profiter d’une offre intéressante et limitée dans le temps : achetez un abonnement cadeau et obtenez-en un deuxième gratuitement.

Abonnement 1 mois au Winc Wine Club

Les amateurs de vin apprécieront un abonnement à Winc. Le club des vins expédie quatre bouteilles de vin par mois, personnalisées à leur goût. Choisissez le montant de votre carte-cadeau, à partir de 60 $ pour un mois.

Carte cadeau FabFitFun

Avec un abonnement FabFitFun, la personne spéciale dans votre vie recevra un coffret cadeau quatre fois par an contenant des articles pour la maison, la mode, le bien-être, la beauté et d’autres produits. Chargez 25 $ à 300 $ sur une carte-cadeau que votre bénéficiaire peut appliquer à une boîte d’adhésion.

Réserver un message Cameo

Envoyez à vos meilleures amies des messages vidéo personnalisés de leurs célébrités préférées, de la légende de la lutte Ric Flair à la star de télé-réalité Lisa Vanderpump, via Cameo. Les prix varient selon le talent.

Abonnement GoldBelly 3 mois

Les gourmets apprécieront un abonnement Goldbelly, qui expédie une nouvelle gâterie mensuelle de l’un des restaurants les plus emblématiques d’Amérique. Chaque expédition dessert au moins quatre personnes. Des abonnements de trois mois, six mois et divers thèmes sont disponibles.

Abonnement Goldbelly de 3 mois, 249 $ (au lieu de 275 $)

Abonnement cadeau Audible Premium Plus

Les rats de bibliothèque peuvent choisir un livre audio par mois avec un abonnement Audible. Choisissez parmi quatre durées d’abonnement différentes, à partir d’un mois pour 15 $.

Passe-classe

Les accros aux cours d’entraînement (ou les aspirants accros aux cours d’entraînement) adoreront une carte-cadeau ClassPass, leur permettant de suivre des cours à la fois localement et virtuellement. Choisissez le montant que vous souhaitez leur donner pour leur adhésion.

Carte Hulu de 25 $

Couvrez leur abonnement Hulu pour les deux prochains mois avec une carte-cadeau électronique Hulu.

Paquet cadeau Modsy

Si vos amis ont du mal à s’installer dans leur nouvelle maison, envoyez-leur un coffret cadeau Modsy. Le forfait premium, disponible au dernier coup d’œil au prix réduit de 159 $, verra un designer Modsy les aider à donner vie à une pièce. Ou, offrez-leur plusieurs conceptions de pièces et plus d’avantages pour un prix plus élevé.

Forfait cadeau Modsy (prime), 159 $ (au lieu de 199 $)

Carte cadeau Le Chef & le Plat

Offrez aux gourmets de votre vie un cours de cuisine virtuel avec une carte-cadeau The Chef & the Dish. Choisissez parmi une variété de montants en dollars, à partir de 100 $.

