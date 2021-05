Noel Clarke “ expulsé du London Comic Con ” au milieu d’allégations d’inconduite ⋆ .

Noel Clarke aurait fait partie de la programmation du London Comic Con de cette année (Photo: .)

Noel Clarke aurait été exclu de la formation de cette année au London Comic Con.

L’acteur faisait partie de la liste des célébrités pour lesquelles les fans pouvaient obtenir un autographe pour 20 £ ou se faire prendre en photo avec lui lors de l’événement, prévu pour juillet, pour le même prix.

Les fans auraient également pu prendre un cliché avec lui et sa co-star de Bulletproof Ashley Walters pour 40 £.

Cependant, The Sun rapporte que son nom a été retiré de la liste. De plus, si vous visitez sa page «invité» sur le site officiel de l’événement, vous recevez un avis indiquant que la page est «introuvable».

Clarke a été accusé par 20 femmes d’inconduite sexuelle dans un rapport publié par The Guardian. Il a «nié avec véhémence» les accusations.

Dans une déclaration récente, le jeune homme de 45 ans a déclaré qu’il «chercherait une aide professionnelle» pour «s’éduquer» lui-même.

Clarke aurait fait partie de la formation Comic Con avec sa co-star de Bulletproof Ashley Walters (Photo: Sky)

“ Je nie avec véhémence toute inconduite sexuelle ou acte criminel ”, lit-on dans le message transmis à l’AP.

“ Des rapports récents m’ont toutefois montré clairement que certaines de mes actions ont affecté les gens d’une manière que je n’avais pas l’intention ou je ne réalisais pas.

«Pour ces personnes, je suis profondément désolé. Je chercherai une aide professionnelle pour m’éduquer et changer pour le mieux. ”

«Au cours d’une carrière de 20 ans, j’ai mis l’inclusivité et la diversité au premier plan de mon travail et je n’ai jamais eu de plainte contre moi», a-t-il déclaré au Guardian.

Plus: Noel Clarke



“ Si quelqu’un qui a travaillé avec moi s’est déjà senti mal à l’aise ou manqué de respect, je m’en excuse sincèrement. Je nie avec véhémence toute inconduite sexuelle ou tout acte répréhensible et j’ai l’intention de me défendre contre ces fausses allégations.

À la suite des allégations, le dernier épisode de son drame Viewpoint a été retiré d’ITV et mis à disposition pendant une durée limitée en ligne sur ITV Hub. Les stars du drame policier se sont également exprimées depuis, ainsi que Walters, après que Sky ait suspendu le travail sur la troisième série de Bulletproof.

Il a été dépouillé de son Bafta pour sa contribution britannique exceptionnelle au cinéma et de son prix du British Urban Film Festival.

Metro.co.uk a contacté le London Comic Con pour obtenir des commentaires.

