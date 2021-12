Noël : coutumes insolites du monde entier, du KFC aux toiles d’araignée

Noël peut être très différent dans d’autres parties du monde (Photo : .)

Noël est une période de célébration dans le monde entier, mais cela ne veut pas dire que ces célébrations se ressemblent toujours.

Alors que les Britanniques peuvent se contenter de nos traditions, comme regarder les meilleurs films de Noël pour la 100e fois tout en mangeant un petit pâté, dans les pays du monde entier, les traditions diffèrent énormément.

Du patin à roulettes à la messe (vraiment) en passant par la mise à nu dans le sauna avec vos proches (encore une fois, vraiment), regardons les traditions du monde entier.

Traditions de Noël dans le monde : pourquoi patinent-elles au Venezuela ?

Le peuple vénézuélien a augmenté la mise avec une tradition qui rend la construction de bonhommes de neige vraiment ennuyeuse.

Pour les habitants de la capitale Caracas, il est de coutume de chausser ses patins à roulettes et de se glisser vers la messe de Noël.

Quoi de plus amusant que le roller sur le thème de Noël ? (Photo : .)

Selon la légende, les enfants se couchent avec un morceau de ficelle attaché autour de l’orteil et l’autre extrémité pend par la fenêtre.

Au fur et à mesure que les patineurs passent, ils tirent sur la corde et les enfants savent qu’il est temps d’enfiler leurs patins.

Les Vénézuéliens sont connus pour leur amour des feux d’artifice et Noël ne fait pas exception – les résidents se réveillent au son des pétards qui explosent dans la rue, ajoutant à la peau des cloches des églises.

Le patinage en masse est devenu si populaire que le gouvernement a fermé les rues jusqu’à 8 heures du matin afin que les familles puissent patiner ensemble en toute sécurité.

Favela banlieue de la ville de Caracas, Venezuela (Photo: .)

On ne sait pas exactement comment ni pourquoi cette tradition inhabituelle a commencé, mais des sources suggèrent qu’il s’agit d’une alternative à la luge – les températures de décembre dans l’hémisphère sud peuvent atteindre les 30 degrés.

Noël au Japon : KFC pour le dîner de Noël

Le pouvoir d’une bonne stratégie marketing ! (Photo : .)

Une autre tradition annuelle qui pourrait surprendre certains est le yen japonais pour le poulet frit du sud au lieu de la dinde et des garnitures.

En 1974, le géant de la restauration rapide KFC a lancé une campagne de marketing festive au Japon avec un simple slogan « Kurisumasu ni wa kentakkii ! (Kentucky pour Noël) et, eh bien, celui qui a proposé cela a besoin d’une augmentation.

C’est resté une tradition depuis, même si Noël n’est pas réellement une fête nationale au Japon.

Les familles de tout le pays se rendent toujours dans leur KFC local pour un repas spécial du réveillon de Noël.

Noël en Finlande : un sauna festif avec vos ancêtres décédés

Bébé, il fait… chaud à l’intérieur (Photo : .)

Les saunas peuvent être un argument de vente pour les gymnases au Royaume-Uni, mais la culture du sauna est plus importante dans des endroits comme la Finlande.

Ce sont souvent des endroits pour inviter des collègues ou de nouvelles connaissances en signe de respect, et au moment de Noël, ce point chaud devient un espace sacré associé à des ancêtres décédés depuis longtemps.

La veille de Noël, il est de coutume de se déshabiller et de faire un passage dans le sauna, qui abriterait également le légendaire « elfe » du sauna.

Après la séance de sauna, les Finlandais se dirigent vers les célébrations du soir, tandis que les esprits de ces ancêtres prennent place dans l’eau bouillonnante.

Cacher un cornichon : une tradition de Noël allemande

Dans un cornichon quant à pourquoi c’est une tradition? Découvrez maintenant! (Photo : .)

La tradition d’avoir et de décorer un arbre de Noël a des origines peu claires, l’Estonie et Riga la revendiquent.

Les villes de Tallinn en Estonie et de Riga en Lettonie affirment toutes deux avoir planté le premier arbre de Noël sur leurs places ; Tallinn en 1441 et Riga en 1510.

Peu importe qui a commencé cette tradition, l’Allemagne a trouvé un moyen de rendre la leur unique.

Cacher un cornichon dans l’arbre pour le trouver est une tradition qui proviendrait d’un vieux conte impliquant Saint-Nicolas, où deux jeunes garçons étaient détenus comme prisonniers dans un tonneau de cornichons. L’héroïque Saint Nicolas a sauvé les garçons et les a ramenés à la vie.

Caché parmi les branches, on pense que la première personne à trouver le cornichon reçoit un cadeau supplémentaire !

Ukraine : troquer les lumières scintillantes contre des toiles d’araignées

Santa Crawls (Photo: .)

La coutume ukrainienne remplace les guirlandes et les scintillements par des bestioles effrayantes.

On pense que les araignées et les toiles portent chance dans la culture ukrainienne, mais cette coutume particulière remonte à un conte folklorique sur une pauvre veuve qui ne pouvait pas se permettre de décorer un arbre pour ses enfants.

La légende raconte que les araignées de la maison ont eu pitié de la famille et ont tissé de belles toiles sur tout l’arbre, que les enfants ont découvert le matin de Noël.



