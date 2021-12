Noël en synchronisation

17/12/2021 à 06h30 CET

Chez Pau Ribes Noël commence quand, trois jours avant le 25 décembre, « nous commençons à préparer la ‘escudella’, ce qui est tout un rituel. On continue à faire la recette de mon arrière grand-mère et toute la famille y participe & rdquor ;. Chez Gemma, « tout est plus simple (rires). Je m’occupe du dîner du réveillon et du reste des jours que nous partageons ici et là. Pour moi, le plus important, ce sont les expériences avec les enfants. Je sais que pour eux ce sont des rendez-vous très spéciaux et je veux qu’ils aient des souvenirs de famille & rdquor ;. Emma est la plus Noël des trois et « Je passe beaucoup de temps et j’adore préparer des cadeaux personnalisés, si possible très peu de matériel. J’aime que celui qui le reçoit se sente unique et spécial & rdquor ;. Trois athlètes, trois nageurs et trois personnes qui consacrent de nombreuses heures le reste de l’année à l’entraînement et à l’entraînement, avec des objectifs complexes, et qui lors de ces soirées font tout leur possible pour déconnecter.

Gemma Mengual Elle a ajouté un élément de plus à son rôle de femme d’affaires avec Así está el Patio, une agence de représentation qui « grandit chaque jour. La vie se réinvente et je le fais. J’aime les défis ! & Rdquor; Il continue à travailler pour la Fédération et avec son partenaire ana vega, responsable du duo mixte, et salue « leur croissance. Outre Pau, il y a deux autres gars, l’un en RCA et l’autre en Blume, qui visent haut & rdquor ;. Ribes, en l’écoutant, est « très heureux de voir qu’il y a de plus en plus de participation masculine dans le ‘synchro’. Il y a quelques semaines à peine, nous avons eu une réunion à l’échelle de l’État avec tous les garçons qui pratiquent la natation artistique et nous avons formé, enseigné et fourni plus de ressources et d’outils pour améliorer les aspects techniques et artistiques. Un désir? L’égalité dans le sport et que notre discipline devienne olympique & rdquor ;. Emma García est d’accord et ajoute que « de plus en plus d’enfants brisent les barrières et veulent pratiquer la synchronisation dans notre pays & rdquor ;. Ils rejoignent les verres, trinquent à cette égalité pour laquelle il faut encore se battre et finissent baignés de cava et de rires. Vie pure

