Noël et ce que cela signifie vraiment : conseils pour rester enracinés dans la foi

Les décorations de Noël sont en place depuis des semaines et des airs de vacances peuvent être entendus partout. Pourtant, comme le montre clairement le nouveau livre « All American Christmas », aussi importantes que soient les traditions séculaires pour tant d’entre nous dans tout le pays – et autant qu’elles nous maintiennent en contact avec nos proches – nous devons nous rappeler pourquoi nous ‘ re vraiment célébrer ce mois-ci.

Nous sommes sages de nous concentrer sur « le rôle que joue la religion » dans les « célébrations de la naissance du Sauveur » pendant la saison de Noël, comme le notent Rachel Campos-Duffy et Sean Duffy de Fox News Channel dans l’introduction de leur nouveau livre.

« Dans notre culture laïque, il est facile d’oublier que Jésus est la raison de la saison », explique Campos-Duffy.

Découvrez plus de cette inspiration importante liée à Noël, toutes tirées des histoires, des traditions et des souvenirs qui sont présentés tout au long de « All American Christmas ».

Il y a, en fait, une raison bénie et profonde pour laquelle les chrétiens du monde entier célèbrent Noël. Cette focalisation claire – l’accent mis sur le grand don de Dieu – peut nous calmer, nous réconforter, nous encourager et nous aider à rester enracinés dans ce qui compte vraiment.

Inspiration de « All American Christmas »

« Sean et moi partageons une véritable passion pour Noël, et nous embrassons pleinement toute la saison des vacances de l’Avent (les quatre semaines précédant Noël) jusqu’à l’Épiphanie, ou le jour des Rois Mages, qui a lieu le 6 janvier, quand nous célébrons et ouvrons à nouveau les cadeaux. Le 6 janvier, nos enfants ont mis leurs chaussures sous notre table d’autel familiale dans le salon. Au lieu de laisser des biscuits et du lait comme ils l’ont fait pour le Père Noël, ils remplissent leurs chaussures de sucre pour les chameaux. Dans le matin, les Rois mages ont laissé à chacun d’eux trois cadeaux, tout comme ils ont apporté trois cadeaux à l’enfant Jésus : de l’encens, de l’or et de la myrrhe. »

—Rachel Campos-Duffy, co-animatrice de « Fox and Friends Weekend », animatrice de « Moms » sur Fox Nation, et co-auteur du nouveau livre

Certains des enfants Duffy honorent le vrai sens de la saison de Noël. Cette jolie photo et bien d’autres apparaissent dans « All American Christmas ». (Gracieuseté de la famille Duffy/Jessica Kopecky)

« Noël joue un grand rôle dans nos vies. C’est le jour où Jésus est né, et notre famille aime célébrer cette fête très nécessaire et importante. Il est né à Noël et est ressuscité à Pâques. Sa naissance, sa mort et sa résurrection sont le cadeau ultime, et Dieu le donateur ultime. Nous n’avons qu’à recevoir avec un cœur reconnaissant… La façon dont nous célébrons peut être différente, mais l’esprit de Noël perdure pour toujours.

—Ainsley Earhardt, co-animatrice de « Fox & Friends »

DES CADEAUX DESTINES A SE TRANSMETTRE A TRAVERS LES GENERATIONS

« Mes parents nous ont inculqué l’idée que même si on n’a pas grand-chose, on peut quand même donner. Parmi les repas que nous avons préparés à Noël, beaucoup étaient réservés pour aider à nourrir les sans-abri de notre communauté ecclésiale. Ma maman est devenue pasteure, et pour elle, l’une des choses les plus importantes que vous puissiez donner, quelque chose qui ne vous a pas coûté une chose mais du temps, était une prière ou un mot gentil… La leçon était claire : allez-y et soyez au service de ceux qui vivent dans avoir besoin. »

—Lawrence Jones, journaliste d’entreprise chez « Fox & Friends »

Cette belle scène de crèche de Noël montre des figurines représentant Jésus, Marie, Joseph, les trois mages et plus encore. (Déposer)

« Dieu nous a fait le don de son fils pour nous montrer le chemin vers le salut. C’est pourquoi nous célébrons Noël, c’est pourquoi nous rentrons à la maison pour être en famille, c’est pourquoi nous allons dans la maison de Dieu pour célébrer avec Lui. Et là, dans notre foyers et dans nos églises, nous élevons nos voix en chantant vers Celui qui est notre Sauveur, notre Rédempteur. »

—Lauren Green, correspondante en chef pour la religion de Fox News Channel basée à New York

« Enfant, je disais « Joyeux Noël » à tout le monde, partout où j’allais. J’aimais le dire et j’aimais voir les réactions des gens. Je le fais toujours. Mais en vieillissant et en devenant plus ferme dans mes convictions catholiques romaines , il est devenu de plus en plus important pour moi d’essayer de me rappeler à chaque étape de quoi il s’agit vraiment. C’est comme le dit Linus dans « A Charlie Brown Christmas » : « Je peux vous dire en quoi consiste Noël. » Il demande à quelqu’un d’allumer un projecteur. Il se lance alors dans l’histoire de l’Évangile de la Nativité de Luc. « L’ange du Seigneur est venu sur eux, et la gloire du Seigneur a brillé autour d’eux, et ils ont eu très peur… » Maintenant, il est a attiré l’attention de tous ses amis indisciplinés, et ils écoutent, captivés, le vrai sens de Noël. Garder ce vrai sens au centre de l’attention est important. «

—Martha MacCallum, présentatrice et rédactrice en chef de « The Story with Martha MacCallum »

« All American Christmas » de Rachel Campos-Duffy et de son mari, Sean Duffy, contributeur de Fox News, est maintenant disponible.

