Noël était tellement Meta : un grand saut dans les installations d’applications Oculus signale un point de basculement pour la VR

De nouveaux chiffres suggèrent que le Meta Quest 2 était un gros vendeur de vacances. (Photo . / Todd Bishop)

Les nouvelles installations de l’application mobile Oculus ont bondi de plus de 150% au cours du week-end de Noël, par rapport aux années précédentes, selon les chiffres publiés mardi matin par Apptopia.

Autrement dit, il y avait beaucoup de casques de réalité virtuelle sous le sapin cette année. Les installations d’applications Oculus ont approché 650 000 dans le monde du 24 au 26 décembre, contre 255 000 l’année précédente, selon les données de la plateforme de veille concurrentielle en temps réel.

Crédit : Apptopia

C’est le dernier signe de grandes vacances pour Meta, la société mère d’Oculus et de Facebook, qui ont de grandes opérations d’ingénierie dans la région de Seattle.

Des rapports antérieurs ont noté que l’application Oculus avait atteint le sommet des charts sur iOS d’Apple. À un prix de départ de 300 $, l’Oculus Meta Quest 2 semble faire plus que sa part pour introduire la réalité virtuelle dans le grand public.

Parlant d’expérience personnelle, en tant que personne qui a mis une Quest 2 sous le sapin cette année, c’est un excellent appareil qui démontre le potentiel de la réalité virtuelle sans attache. Mais c’est dommage que Meta n’ait pas encore mis en œuvre sa promesse de ne plus avoir besoin d’un compte Facebook pour configurer et utiliser le Quest 2 et d’autres casques VR. Ce changement est attendu dans le courant de l’année prochaine.

La réalité virtuelle est une passerelle vers la vision plus large de Meta pour le Metaverse, comme l’a souligné le PDG Mark Zuckerberg plus tôt cette année. Les gros chiffres suggèrent que la controverse qui a tourbillonné autour de Facebook ces derniers mois pourrait finalement ne pas freiner l’entreprise dans ses efforts pour poursuivre la prochaine phase de Metaverse dans son évolution.

Et peut-être que ce changement de nom était une décision intelligente, après tout.