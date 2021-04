Noel Gallagher admet sa déception que Man City “ s’est couché ” avec Manchester United et Liverpool à propos des projets de Super League européenne, se moque de l’implication de Tottenham

Noel Gallagher a admis qu’il était un peu déçu que Man City “ se soit mis au lit ” avec Manchester United et Liverpool à propos des projets controversés de la Super League européenne.

City devait être l’un des 12 membres fondateurs de la compétition d’échappée, mais a été le premier à reculer après une violente réaction.

.

Gallagher a déclaré à talkSPORT son point de vue sur les plans ratés de la Super League européenne

Le reste des soi-disant “ six grands ” a rapidement suivi alors que les plans de la Super League européenne se sont effondrés à peine 48 heures après leur annonce.

Le super fan de la ville, Gallagher, a rejoint Jonny Owen et ses amis sur talkSPORT dimanche pour parler des événements de la semaine dernière.

«Le dimanche soir, quand la déclaration a été lue, je me suis dit” ça ne va pas marcher “. Vous pouviez dire en deux minutes que cela n’arriverait jamais », a déclaré Gallagher à talkSPORT.

.

Les fans de tout le pays se sont mobilisés alors que la Super League prenait fin brusquement

«Au fur et à mesure que la semaine avançait et que vous en découvriez les détails, nous, en tant que fans de City, étions un peu déçus de nous mettre au lit avec Liverpool et Man United et les 12 autres clubs qui se sont activement efforcés de saper notre réputation sur le dix dernières années.

«La chose la plus dégoûtante de tout cela, la chose la plus risible, pourquoi Tottenham était-il dans la conversation?

«Quand il est apparu et que vous avez vu tous les badges du club et que vous alliez ‘ouais, d’accord, d’accord… attendez une minute. J’ai gagné plus de trophées qu’eux, pourquoi n’y suis-je pas? »

Gallagher a admis qu’il était en fait en faveur d’une réforme de la Ligue des champions et que le principe de l’idée de la Super League européenne, avec moins d’équipes impliquées, est bon.

.

Un grand nombre de supporters ont protesté contre leurs clubs pour leur rôle dans l’échec de la Super League européenne

Il a ajouté: «S’ils avaient juste tenu le feu pendant quelques jours, nous (City) aurions pu le louer pour toujours.

«Comme nous le comprenons maintenant, City et Chelsea ont été les derniers à monter à bord et à prendre ou à laisser un peu.

«La ville n’a évidemment pas besoin d’argent. L’idée elle-même n’est pas une mauvaise idée. La Ligue des champions a besoin d’être élaguée et non pas en expansion.

«Personne ne veut regarder Barcelone vs Midtjylland un mardi soir. Personne ne veut regarder ce match.

s’inquiéter

Kylian Mbappe souffre d’une blessure avant le choc de la Ligue des champions de Man City

triste

Morrison avait tout le talent mais même une réunion critique avec Sir Alex ne pouvait le sauver

ORDONNÉ

Levy et Lewis “ ont conclu un accord avec quelqu’un ” pour devenir le nouveau patron des Spurs, dit Redknapp

‘BLAGUE’

“ Aucune compréhension du jeu ” – David Moyes et Jesse Lingard fument au VAR

décisif

Timo Werner frappe pour Chelsea alors que West Ham exaspéré par un appel VAR “ ridicule ”

REVENDIQUÉ

John W Henry “ a rejeté l’offre de 3 milliards de livres sterling ” d’acheter Liverpool avant les nouvelles de la Super League

«Ce qui a attiré les fans de football, c’est le magasin fermé.

«S’ils avaient juste tenu le feu pendant une semaine et que l’UEFA avait dit ce qu’ils faisaient avec la Ligue des champions, alors s’ils avaient réellement maintenu la promotion et la relégation, c’était une bonne idée.

«Mais ils l’ont fait d’une si mauvaise manière. Cela ne pouvait provenir que du cerveau d’un Américain.

«Toute personne européenne à ces réunions aurait levé la main et dit” ça ne marchera pas “.»