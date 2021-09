Noel Gallagher “heureux” que Cristiano Ronaldo n’ait pas scellé le transfert de Man City et plaisante l’ex-espoir de Manchester United Adnan Januzaj “travaille probablement dans un chippy” maintenant

in

Noel Gallagher ne regarde pas en arrière avec colère face au retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United, en fait, il est « heureux » que la superstar soit de retour à Old Trafford plutôt que son bien-aimé Man City.

La légende d’Oasis a rejoint talkSPORT jeudi pour discuter des deux grands amours de sa vie – la musique et le football – et les discussions se sont rapidement tournées vers la superstar portugaise, qui a scellé un retour époustouflant à Old Trafford après 12 ans le mois dernier.

Gallagher est heureux que Ronaldo ait rejoint United plutôt que City

Manchester United

Ronaldo se prépare à faire ses deuxièmes débuts contre Newcastle

Gallagher a admis qu’il ne pouvait pas tout à fait croire que Ronaldo était sur le point de passer au bleu de City, mais il est ravi d’être revenu à la place dans la moitié rouge de Manchester.

“Je n’aurais pas été content de ça”, a déclaré la star du rock ‘n’ roll au talkSPORT Breakfast.

« Quand l’histoire est arrivée, j’ai envoyé un texto à quelqu’un que je connaissais à City en lui disant : « dis-moi que ce n’est pas vrai », et il m’a répondu : « … eh bien, apparemment… ».

« Immédiatement, j’ai pensé qu’il se passait quelque chose avec United.

“Mais je suis content qu’il soit parti, je suis content qu’il soit parti à United. Je suis content qu’il y soit allé.

“Les fans de United ont toujours le vertige quand [Alexis] Sanchez est arrivé, ils pensaient qu’ils gagneraient le championnat.

Januzaj a fait irruption sur la scène avec style à United mais sa carrière a régressé par la suite

Gallagher sait à quel point les fans de United peuvent être surexcités à propos de leurs joueurs et s’est souvenu d’une conversation qu’il a eue avec un supporter rival lorsqu’Adnan Januzaj a fait son apparition pour la première fois.

L’attaquant belge a été salué comme une future star lorsqu’il est entré dans l’équipe senior de United, mais a maintenant oublié le statut d’homme.

À tel point que Gallagher ne sait apparemment pas que Januzaj joue maintenant en Espagne pour la Real Sociedad…

Il se souvient : “Je me souviens d’un fan de Man United qui me regardait dans les yeux en disant :” Ce gamin va changer le football mondial “.

« Je ne sais pas où il est maintenant… travaillant probablement dans le chippy quelque part. »

Peut-être pouvons-nous ajouter le football de LaLiga à la liste des choses que «notre enfant» n’aime pas, alors…

