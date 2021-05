Noel Gallagher veut que Man City signe Erling Haaland cet été ou risque d’être “ découvert ” et veut “ meilleur gardien de but du monde ” Ederson en devoir de coup franc

Noel Gallagher se délectait, bien sûr, de la gloire de Manchester City en remportant un cinquième titre de Premier League mardi soir.

Cependant, l’ancien homme d’Oasis a lancé un avertissement aux hommes de Pep Guardiola, suggérant qu’ils risquaient d’être “ découverts ” la saison prochaine.

City est à nouveau champions mais Gallagher a averti Guardiola et ses collègues de ne pas se reposer sur leurs lauriers

City a dominé cette saison et remportera un triplé célèbre s’il parvient à battre Chelsea en finale de la Ligue des champions, en direct sur talkSPORT, le 29 mai.

Il y aura de gros changements cet été avec le départ de la légende du club Sergio Aguero à la fin de la saison.

Sur le plan personnel, la dernière saison à Man City a été médiocre pour l’attaquant argentin, qui n’a inscrit que deux buts en Premier League cette saison. Cependant, il convient de noter que les blessures l’ont empêché de sortir pendant de grandes parties de 2020/21.

Cela signifie que Pep Guardiola s’est tourné vers Gabriel Jesus pour diriger la ligne City, mais a choisi de laisser le Brésilien de côté ces dernières semaines pour jouer un faux système de neuf – avec un grand succès.

Aguero quittera City cet été après dix ans de service

Mais ce n’est pas une solution à long terme, estime Gallagher, qui souhaite voir son club bien-aimé signer Erling Haaland en remplacement d’Aguero cet été.

“Cette saison, il a perfectionné le faux neuf et l’équipe est géniale”, a déclaré Gallagher à talkSPORT Breakfast. «On n’a pas l’air aussi bien quand on laisse tomber un attaquant dans ça.

«Mais nous finirons par le découvrir la saison prochaine en jouant avec ce système.

«Je ne pense pas que City laisserait Aguero partir à moins qu’ils n’aient rien de prévu. Je ne serais pas surpris si Haaland bascule et que Pep le change à nouveau.

Comme Aguero, Haaland est une machine à buts. La star du Borussia Dortmund a marqué 37 buts en 38 apparitions pour eux cette saison

«Une chose a prouvé cette saison, il ne s’agit pas uniquement de jouer au beau football avec Guardiola et Tiki Taka et tout ça, c’est de gagner.

«Il a jeté toutes les pièces en l’air et nous sommes devenus plus défensifs et il va changer cela à nouveau.

Un autre changement tactique que Gallagher aimerait voir concerne Ederson, qu’il a qualifié de “ meilleur gardien de but du monde ”.

Ederson a été dans une forme époustouflante cette saison et sa distribution lui a valu de nombreux éloges.

Ederson a 18 draps propres dans la ligue et est sur la bonne voie pour remporter le Golden Glove cette saison

Et avec la façon dont le Brésilien frappe si bien le ballon, Gallagher pense qu’il est juste qu’il ait une chance de tirer des coups francs pour l’équipe!

«Un jour, il doit prendre un coup franc à 50 mètres et l’écraser dans le coin supérieur!» Ajouta Gallagher.

«Quand ils lui font rouler la balle à travers la boîte de six mètres, vous pensez en quelque sorte ‘oh mon Dieu’ alors qu’il prend une touche de plus que tout le monde, mais il l’écrase ensuite négligemment sur le terrain et l’atterrit sur un timbre-poste.

«Pour moi, il est le meilleur au monde. Je sais que Liverpool a Alisson, qui est un excellent gardien, mais Ede est tout simplement incroyable.