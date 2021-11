Noel King rejoint Vox’s Today, expliqué en tant que co-animateur et directeur éditorial

Vice-présidents Vox Allison Rockey et Liz Kelly Nelson a annoncé aujourd’hui que le journaliste de radiodiffusion Noël roi rejoint Today, Explained, le podcast d’actualités quotidien phare du réseau, en tant que co-animateur et directeur éditorial. En plus d’accueillir l’émission qui aborde la politique intérieure, le Fyre Festival des déploiements de vaccins, tomber amoureux d’un bot, et tout le reste, avec l’approche singulière de Vox en matière de journalisme explicatif (et une chanson originale de temps en temps), King aider à définir son orientation vers un nouveau chapitre de croissance, en développant des séries spéciales, en rapportant des histoires ambitieuses, et plus encore. King s’associera au co-animateur de Today, Explained et au directeur créatif de Vox Audio Sean Rameswaram; les deux partageront les tâches d’hébergement, permettant à chacun de continuer à poursuivre des projets à plus long terme et de développer la capacité d’aujourd’hui, Explained à atteindre un public sur toutes les plateformes. King commence à Vox le 3 janvier 2022 et commencera à apparaître sur le podcast au début de l’année prochaine.

Vox Media a également annoncé un partenariat avec Studios WNYC à distribuer Today, Explained aux stations de radio publiques à l’échelle nationale à partir de 2022. Ce partenariat marque le premier grand partenariat de distribution radio terrestre pour Vox Media, après une édition spéciale d’une heure du podcast Vox Unexplainable distribué par American Public Media cet automne.

King rejoint Vox de NPR, où elle était co-animatrice de Morning Edition et Up First. Journaliste agitée, elle a fait des reportages partout aux États-Unis même en occupant la chaise d’hôte. Elle faisait partie d’une équipe de journalistes de NPR qui ont remporté un prix Edward R. Murrow et ont été finalistes du prix duPont-Columbia, pour avoir rendu compte de la politique de « rester au Mexique » de l’administration Trump. Le reportage de King à Minneapolis après le meurtre de George Floyd a remporté un prix Gracie pour la meilleure interview. King a également assuré une couverture en direct des élections nationales, d’une inauguration et d’une ou deux destitutions.

En 2020, le Radio Hall of Fame lui a décerné son prix « One to Watch ».

Avant que King ne rejoigne Morning Edition, sa carrière a couvert divers rôles à la radio, notamment en tant que correspondante chez Planet Money, productrice chez The Takeaway et journaliste chez Marketplace. Elle a commencé sa carrière en tant que productrice indépendante à l’étranger. Pendant cinq ans, elle a couvert le printemps arabe et les conflits au Darfour, au Soudan du Sud et en République démocratique du Congo pour Voice of America et The World de PRI.

« J’écoute Today, Explained depuis le lancement de l’émission, et j’ai toujours admiré sa finesse intellectuelle, sa créativité sonore et son sens de l’humour sec. Je suis ravi de rejoindre les journalistes talentueux qui font le spectacle. Les ambitions de Sean, et celles de cette équipe, sont clairement illimitées, et j’ai hâte d’y ajouter les miennes », a déclaré King.

Crédit photo : Stephen Voss

« Je suppose que cela fait de moi la reine d’aujourd’hui, a expliqué? » dit Sean Rameswaram. « Sérieusement, je suis ravi d’accueillir Noel King dans l’émission en tant que co-animateur et responsable éditorial. J’ai déjà l’habitude de l’écouter tous les jours à la radio. Maintenant, je peux apprendre d’elle, faire des choses formidables avec elle et imaginer des projets encore plus ambitieux avec elle et le reste de l’équipe phénoménale de Today, Explained.

WNYC Studios, qui commencera à distribuer Today, Explained en 2022, gère actuellement la distribution radio de programmes populaires tels que Radiolab, Freakonomics, On Being, On the Media et Science Friday. De plus, WNYC Studios collaborera avec le réseau de podcasts Vox Media pour identifier des émissions supplémentaires dans son portefeuille à apporter à un public radio national.

« Nous sommes ravis de nous associer à Vox pour proposer Today, Explained aux stations de radio publiques à travers les États-Unis », a déclaré Armando Gutierrez, directeur financier de New York Public Radio. « Son regard quotidien intelligent et irrévérencieux d’une demi-heure sur l’actualité et les personnalités qui animent notre monde est essentiel en ce moment. »

« Aujourd’hui, Explained a toujours eu pour objectif d’apporter du contexte et de la compréhension à l’actualité et à notre monde. Une grande partie de cela a été la conviction qu’il est essentiel de faire entendre la voix des journalistes locaux et des experts en la matière là où les histoires se déroulent. Nous sommes maintenant impatients de travailler avec nos partenaires du WNYC pour proposer notre émission aux communautés et aux auditeurs de tout le pays », a déclaré Liz Kelly Nelson.

Aujourd’hui, Explained a été lancé en 2018 avec Rameswaram comme hôte et a publié près de 1 000 épisodes. Il a été nommé meilleur podcast d’actualités lors des premiers Ambie Awards de la Podcast Academy et des Webby Awards 2021. Le podcast a lancé des séries spéciales, notamment Today, Explained to Kids, Infrastructure Week et The Future of Work. Cela a également aidé à incuber de nouvelles émissions de Vox Audio, y compris Unexplainable, un podcast scientifique sur tout ce que nous ne savons pas.

À propos du réseau de podcasts Vox Media :

Nommé par Adweek comme « le plus chaud des podcasts en 2021 », Vox Media Podcast Network compte plus de 150 émissions actives mettant en vedette des voix éditoriales et des conteurs de premier plan des réseaux de Vox Media et au-delà. Des actualités quotidiennes et de la technologie à la culture et aux sports, des émissions-débats et des interviews aux actualités et à la narration riche, le réseau de podcasts Vox Media est l’une des collections de podcasts premium les plus vastes, à la croissance la plus rapide et aux sujets les plus variés. En savoir plus sur le réseau de podcasts Vox Media ici.