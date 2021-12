Noël numéro un au Royaume-Uni 2021 : meilleurs candidats, date et dernières cotes

C’est la période la plus merveilleuse de l’année… pour ceux qui ne détestent pas la musique de Noël, au moins (Photo : AP)

Nous sommes enfin en décembre, et cela signifie que les playlists de Noël règnent en maître dans les maisons, les pubs et les bureaux, que cela vous plaise ou non.

Au cours des quatre semaines suivantes, la musique régulière disparaît à mesure que les gens entrent dans l’esprit de fête en écoutant Slade, Wizard, Jona Lewie et tous les autres noms qui n’apparaissent qu’à l’approche de Noël.

Pendant des années, l’emprise mortelle que X Factor avait sur le pays signifiait que chaque numéro un de Noël était prédéterminé comme étant celui qui remportait le concours de chant.

Mais ces dernières années, de nouveaux prétendants sont montés sur scène, notamment le comédien LadBaby, dont les chansons parodiques caritatives l’ont vu prendre la première place au cours des trois dernières années consécutives.

Et 2021 a quelques noms très intéressants en lice pour le Christmas Number One de l’année, dont le groupe pop suédois Abba, après leur retour explosif avec leur premier album original en 40 ans.

Bien sûr, cette année a également vu le retour phénoménal d’Adele, après avoir été laissée de côté ces cinq dernières années ; la chanteuse a battu toutes sortes de records avec la sortie de son nouvel album 30, et ce serait une folie de l’exclure.

Là encore, peut-être que le numéro un de Noël de cette année n’est même pas encore sorti – mais pour l’instant, ce sont les meilleurs morceaux en lice pour le titre.

Alors, qui aura le numéro un de Noël au Royaume-Uni pour 2021 et qui est en lice ?

Elton John et Ed Sheeran sont parmi les favoris pour décrocher le numéro un de Noël de cette année (Photo: WireImage)

Quand le numéro un de Noël au Royaume-Uni sera-t-il révélé ?

Il y a pas mal d’artistes et de groupes en lice pour le titre du numéro un de Noël au Royaume-Uni 2021.

Pour l’instant, il est impossible de dire qui sera finalement couronné, car le numéro un de Noël est révélé la veille de Noël.

Mais nous avons certainement une idée de qui a une chance de gagner.

Adele a plusieurs pistes en tête des charts en ce moment et ne peut pas être exclue comme décrochant le numéro un de Noël (Photo: ITV)

Qui sont les principaux prétendants au numéro un de Noël 2021 au Royaume-Uni ?

Il y a beaucoup de noms massifs qui espèrent décrocher le numéro un de Noël cette année, et il est honnêtement difficile de savoir qui sera couronné vainqueur.

Mais pour savoir qui est en lice, nous avons d’abord Ed Sheeran et Elton John, qui se sont associés pour un nouveau morceau, Merry Christmas.

Leur morceau est sur le point de devenir numéro un depuis qu’Ed a révélé qu’ils avaient enregistré une chanson de Noël plus tôt cette année.

Alors que l’équipe de rêve de Sir Elton et Ed peut être difficile à battre, il ne faut pas se moquer de leur concurrence : Abba a sorti son tout premier single de Noël cette année, une chanson intitulée Little Things, avec le clip qui devrait sortir très bientôt.

Abba est revenu sur la scène musicale pour la première fois en 40 ans et a sorti son premier single de Noël (Photo: PA)

Mais comme nous le savons, tous les numéros de Noël ne doivent pas nécessairement être une chanson de Noël (Qui pourrait oublier l’année de Killing In The Name ?), et l’album record d’Adele 30, a de multiples hits qui continuent de monter en flèche dans les charts – ne ‘ ne l’exclue pas.

Cependant, le numéro un de Noël au Royaume-Uni pour 2021 pourrait tout aussi bien être un joker – le juge de Strictly Come Dancing Craig Revel Horwood a annoncé qu’il sortirait un single de Noël et a déclaré qu’Ed et Sir Elton » n’avaient aucune chance … ce sera un numéro une’.

Ensuite, bien sûr, il y a LadBaby, qui, s’il décroche un autre numéro un de Noël, il sera à égalité avec le record des Beatles et serait le premier à en remporter quatre d’affilée.

Le comédien n’a pas encore confirmé s’il sortira un nouveau single caritatif, mais a dit à Metro.co.uk de « ne jamais exclure un rouleau de saucisse à Noël » !

LadBaby est déjà pressenti pour obtenir son quatrième numéro de Noël consécutif, bien qu’il n’ait pas encore sorti de chanson (Crédits : PA)

Pendant ce temps, selon Official Charts, le single The Dream of Christmas de Gary Barlow & Sheridan Smith est en lice, ainsi que le nouveau single de The Kunts – qui n’a pas encore été annoncé – et le nouveau groupe de rock britannique The Lathums avec leur chanson anti-festive Krampus .

Livin La Vida Loca de Gypsy Pistoleros est un « concurrent surprise », selon les charts, tandis que The Christmas Song d’Olivia Dean pourrait percer pour le succès des charts.

Bien sûr, nous ne pouvons pas non plus exclure les classiques – All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey a atteint la première place le 18 décembre 2020, pour la première fois depuis sa sortie en 1994.

Que disent les bookmakers ?

Certains bookmakers ont LadBaby devant Ed Sheeran et Sir Elton John pour la première place de Noël, malgré le fait que le comédien n’a pas sorti de chanson.

Betway a proposé les cotes suivantes pour le numéro un de Noël 2021 :

GarçonBébé 4/5

Sir Elton John & Ed Sheeran 11/8

Adèle 1/10

Abba 20/1

Les Lathums 20/1

Les bookmakers sont déchirés entre Ed et Elton, ou LadBaby, pour remporter la première place (Photo : Picturegroup/Rex/Shutterstock)

Pendant ce temps, William Hill a donné un pourboire à Sir Elton et Ed pour la gloire numéro un de Noël, suivi de LadBaby.

Sir Elton John et Ed Sheeran 5/6

GarçonBébé 11/10

Adèle 1/10

Les Lathums 16/1

Plus : Divertissement



Abba 25/1

Mariah Carey 33/1

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.





