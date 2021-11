Noël pourrait être gâché pendant cinq ANS alors que la Grande-Bretagne lutte pour battre Covid | Royaume-Uni | Nouvelles

Tim Spector, professeur d’épidémiologie génétique au King’s College, a averti que l’approche actuelle du Royaume-Uni pour contrôler le virus est « insuffisante », ce qui signifie que nous devrions être prêts à ce que Covid cause des problèmes au cours des cinq prochaines années. Malgré notre déploiement impressionnant de vaccins, le professeur Spector a averti que la Grande-Bretagne était devenue « complaisante » – quelque chose qu’il a attribué aux messages de santé publique « épouvantables » du gouvernement.

Jusqu’à présent, le gouvernement a déclaré qu’il n’y aurait pas d’autre verrouillage de Noël, le Premier ministre insistant sur le fait que ce n’était « pas du tout le plan ».

Mais l’année dernière, le gouvernement a attendu le 20 décembre pour annoncer que l’assouplissement prévu des règles de verrouillage pendant la période de Noël ne se poursuivrait pas.

S’exprimant lors d’une conférence en ligne pour la série Covid-19 de la Royal Society of Medicine, le professeur Spector a déclaré que la levée des restrictions en juillet dernier avait donné au public l’impression que la pandémie touchait à sa fin « en noir et blanc ».

Le scientifique, qui dirige l’application Zoe Covid Study, a déclaré: « Nous devons réaliser que nous devons simplement le contrôler d’une manière ou d’une autre dans quelque chose qui ne cause pas autant de pertes de vie, ne provoque pas de morbidité et réduit cette.

« Et pour ce faire, il s’agit d’une combinaison de vaccins, de médicaments, etc. Mais nous devons également maintenir certaines mesures de santé publique en place pour réduire ces chiffres – nous ne le faisons pas. »

« Et c’est pourquoi au cours des trois derniers mois, nous avons eu les taux les plus élevés non seulement de cas mais aussi d’hospitalisations en Europe occidentale.

« Et je pense que c’est assez imprudent pour un pays qui a un système de santé aussi périlleux – même à ce stade, environ 7% de lits d’hôpitaux pleins de Covid – à un moment où nous avons d’énormes besoins de santé.

« Donc, nous n’en faisons pas assez, nous sommes trop complaisants.

LIRE LA SUITE : Covid : Agissez MAINTENANT ! Boris a la dernière chance

« Nous devons étendre le programme de vaccination pour inclure trois injections.

« Nous devons également réaliser qu’il y aura des infections révolutionnaires qui sont réelles, nous savons maintenant que les personnes vaccinées peuvent toujours transmettre le virus, et cela va traverser nos populations dans une certaine mesure.

« Le niveau auquel nous voulons que ces taux soient fortement déterminés par notre complaisance et notre assouplissement de certaines des règles que nous avions en place, l’année dernière, je pensais que nous étions en fait au-dessus, et maintenant cette année, je pense que c’est insuffisant . »

Cette semaine encore, une nouvelle étude a révélé le nombre de jeunes en Angleterre décédés du virus depuis mars 2020.

Les résultats, qui ont été publiés jeudi dans Nature Medicine, ont montré que soixante et un mineurs de moins de 18 ans avaient été testés positifs pour Covid-19 avant leur décès.

Cependant, dans l’ensemble, presque tous (99,9%) des moins de 18 ans testés positifs pour Covid ont survécu.

L’un des auteurs de l’article, Russel Viner, professeur de santé des adolescents à l’UCL, a déclaré: « En termes de ce que cela signifie pour nous maintenant, nous n’avons pas de données mises à jour sous cette forme au cours des six derniers mois, bien que nous sera à l’avenir.

« Les pédiatres de tout le pays pensent que ces résultats sont toujours largement valables – que les enfants courent un risque extrêmement faible de mourir de ce virus, la plupart des décès d’enfants avec un test positif ne sont pas liés à Covid mais reflètent la banalisation de l’infection dans la population, et que les enfants les plus à risque sont ceux qui ont toujours été plus à risque – ceux qui souffrent d’autres problèmes de santé graves. »