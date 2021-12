Noelia a posé avec des bas translucides, entre ses draps

Noelia pose entre les draps avec des bas et des bandes à l’intérieur | Instagram

Ceux qui connaissent la chanteuse Noelia à travers ses publications, sauront que c’est une femme qui adore montrez vos charmes à la fois en vidéos et en photos, comme cela s’est produit récemment en profitant un peu de dorloter ses fans entre les feuilles.

Malgré le fait qu’à plus d’une occasion vous aurez lu « c’est sa vidéo la plus coquette », malgré cela il semble que la star coquette du show business ait un objectif, en termes de publications qui Noélia partager sur Instagram, qui consiste à exceller avec votre nouveau contenu.

C’est pourquoi on prétend qu’il publie sa vidéo la plus coquette, bien que pour ses fans, ils soient tous aussi téméraires et audacieux, à tel point qu’ils les font constamment soupirer.

Cela peut vous intéresser : Anastasia Kvitko pose dans la neige, oubliant ses intérieurs

Avec un tendre message de « Je t’aime » pour ses followers, qui était sûrement réciproque, Noelia continue d’être l’une des figures préférées des internautes, sûrement dans ses réseaux sociaux il y a des personnes qui suivent sa carrière depuis ses débuts 22 il y a des années.

Noelia montre sa silhouette à chaque occasion qui se présente à elle | Instagram noeliaofficial

L’interprète de « Kiss Me » dans ce vidéo coquette Elle est allongée entre ses draps, montrant une particulière paire de bas beiges qui nous permettent de voir un peu une partie de sa peau, car ils ne sont pas épais, la particularité de ce vêtement est qu’il a une impression avec des signes de poids.

Petit à petit, la caméra grimpe le long de ses jambes galbées, jusqu’à atteindre ses hanches et montrer son dos, que plusieurs milliers d’internautes se perdraient parmi elle.

Plus tard, la chanteuse et également une femme d’affaires éminente montre ses intérieurs supérieurs, nous voyons une pièce avec un imprimé animalier avec des bretelles épaisses, qui d’ailleurs ont quelque chose d’écrit sur les bretelles précisément avec des pierres d’argent, seulement qu’il n’est pas possible de distinguer.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ PROFITER DE LA VIDÉO.

Belle femme que j’aime beaucoup et je l’aime « , » Belle et délicieuse tu as un corps divin « , ont commenté certains fans.

Selon Noélia bouge un peu la caméra, elle change aussi de position sur le lit, exhibant ses belles et voluptueuses parties devant et sur les côtés.

En plus d’avoir une carrière réussie en tant que chanteuse, elle se produira avant la fin de l’année au Bayfront Park à Miami pour dire au revoir à 2021 et accueillir 2022, grâce à sa renommée elle est extrêmement connue, mais maintenant elle est aussi connue en tant que femme d’affaires. .

A partir du moment où son partenaire l’a encouragée à devenir entrepreneure, la chanteuse n’a cessé de trouver le moyen de s’aventurer dans un nouveau projet, qu’elle y investisse comme dans Vocodia ou qu’elle lance ses propres entreprises.