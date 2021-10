Noelia à quelques semaines de chouchouter ses fans avec son cabaret | Instagram

La belle chanteuse et femme d’affaires Noelia a partagé une vidéo avec laquelle elle fait à nouveau la promotion de son nouveau cabaret, qui ouvrira dans quelques semaines Cabaret de Noelia à Dallas, Texas.

Bien qu’il n’ait pas partagé la date d’ouverture de son magasin, il est certain que les jours sont comptés, ce ne sont sûrement que des détails de mise au point pour que tout soit parfait.

La plus grande publicité que cette nouvelle entreprise puisse recevoir, ce sont les fans de Noélia, qui sont ravis de savoir que ce nouveau projet est sur le point d’être achevé et surtout parce qu’il y a une possibilité d’agrandissement.

Ainsi, les fans et les clients du Noelia’s Cabaret pourront augmenter immédiatement, après qu’il s’ouvre davantage dans d’autres villes.

Il y a quelques semaines l’interprète de « You », « Candela » et « I did not fail », a annoncé à ses fans adorés qu’elle allait lancer un nouveau cabaret à Dallas, elle a donc dû se rendre au Texas pour s’assurer que tout était parfait. .

Au Mexique, la belle femme d’affaires en possède déjà un, mais en raison de la pandémie, elle a dû le fermer pendant près d’un an.

Noelia à quelques semaines de chouchouter ses fans avec son cabaret | Instagram noeliaofficial

Il ya jours Noélia Il a mentionné qu’il l’ouvrirait également sous peu, ce qui a excité certains de ses clients fréquents lorsqu’ils ont appris la nouvelle.

Dans son vidéo Nous pouvons voir un peu de ce qui sera apprécié dans Noelia’s Cabaret, la belle chanteuse apparaît en tant que protagoniste dans certaines des images qui apparaissent dans sa jolie promo.

Dans l’un d’eux, elle porte une micro jupe et un haut, elle danse un peu et grâce à la perspective dans laquelle se trouve la caméra, vous pouvez immédiatement apprécier ses charmes postérieurs.

Dans une autre des images qui est d’ailleurs celle qui est presque à la fin, elle porte une robe avec quelques couches, mais tout est transparent pour que vous puissiez parfaitement apprécier ses charmes et aussi ses intérieurs.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO.

Il semble que le premier qui serait ouvert à Pompano Beach, en Floride, remonte à 2018, car c’est la date à laquelle la première photo a été partagée sur le compte Instagram de l’entreprise.

Cela pourrait donc coïncider avec l’ouverture du même, bien que pour le moment ce ne soit qu’une hypothèse, à Mexico, il en a un autre qui est devenu très populaire.

Dans une de ses publications, il a commenté certaines villes telles que :

Ontario, Californie Houston, Texas Las Vegas, Nevada Chicago, Illionis Est Los Angeles Atlanta, Géorgie Charleston, Caroline du Sud

Ce sont peut-être certaines des villes où il y a des cabarets et qui sont sûrement devenues des favoris.