Noelia a reçu la nouvelle année de son yacht en transparents

Noelia a accueilli la nouvelle année depuis son impressionnant yacht | Instagram

La célèbre chanteuse et femme d’affaires influente Noelia a décidé de surprendre encore plus ses followers avec quelques vidéos où on la voit montrer sa beauté comme toujours ainsi que ses charmes à cette occasion elle a reçu le nouvel An à partir de yacht impressionnant.

Tout en profitant de la compagnie de quelques amis, Noélia il avait l’air vraiment frais, il semblait que cela faisait longtemps qu’il ne s’amusait pas autant qu’il y a quelques heures et nous l’a montré dans ce vidéo coquette.

A cette occasion, la chanteuse coquette portait une combinaison à manches longues complètement translucide, celle-ci avait un motif de différentes couleurs, mais bien qu’elle ait ce design, sa belle peau et ses intérieurs pouvaient être appréciés à la perfection.

Malgré le fait que l’endroit où il n’a pas été retrouvé n’ait pas été mentionné dans sa description en tant que tel, il est plus qu’évident que Miami, en Floride, est l’endroit où habite actuellement l’interprète de « Candela ».

Noelia est toujours ravissante sur son contenu Instagram | Instagram noeliaofficial

Bonne 2022 !!! Une pluie de bénédictions pour tous en cette nouvelle année, reconnaissants, bénis », a déclaré Noelia.

Dans sa vidéo, vous pouvez le voir montrer ses charmes et avec eux ses intérieurs qui se remarquent immédiatement dans la publication, grâce au costume qui permet le passage de la lumière.

il y a 18 heures Noélia a publié ces images, ayant également plus de 64 000 reproductions, ce qui n’est pas une surprise d’apprendre que la célèbre femme d’affaires montre ses charmes comme jamais auparavant.

Étant l’une des dernières vidéos de l’année, ce nombre de réactions de ses fans n’était pas du tout une surprise.

Dans sa vidéo, il apparaît au premier plan, la personne qui enregistrait la vidéo l’a fait en perspective afin que ses charmes ultérieurs deviennent les protagonistes des premières images, la même chose s’est produite une fois que nous avons commencé à voir d’autres images où il a regardé à nouveau ses charmes.

Comme prévu, sa publication a également suscité plusieurs réactions, commentaires, où ses fans lui demandent de les inviter sur son yacht, d’autres avec tout l’amour du monde lui envoient également des bénédictions comme elle le fait.

Tu es tout simplement la plus belle femme du monde et de l’univers entier, avec un corps incroyable et un visage extrêmement beau », a commenté un fan.

Des centaines de commentaires de ce type étaient ceux que nous avons trouvés dans la publication de Noelia, une phrase qui est également répétée en permanence, c’est là qu’ils lui disent qu’elle est la plus belle femme du monde.