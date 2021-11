Noelia a un empire qui porte son nom, connaît ses entreprises

Noelia fait grandir son empire, connaît ses entreprises à succès | Instagram

L’une des personnalités musicales à la croissance la plus rapide de l’industrie en tant que femme d’affaires est Noelia, qui à ce jour est propriétaire d’un immense empire qui représente son nom, vous serez sûrement intéressé à connaître une partie de ses entreprises.

Malgré que Noélia Elle est connue pour être une chanteuse, il y a quelques années elle s’est aventurée dans l’industrie en tant que femme entreprenante, aujourd’hui elle est reconnue et admirée par des millions de personnes.

Grâce au flirt chanteur Il a également fourni plus de 500 employés directs et indirects, son empire continue de croître et continuera sûrement de le faire pour les années à venir.

Noelia fait grandir son empire, connaît ses entreprises à succès

Apprenez-en un peu plus sur les entreprises que Noelia gère directement, puis nous vous les présenterons une à une.

1

Celebriffy Mastercard

C’est le plus récent qui a été publié Noélia une carte de débit que les créateurs de contenu et toute personne qui en fait la demande peuvent utiliser, ce qui est assez simple.

Sans prélever de commission et avec les avantages que vous pouvez utiliser au quotidien, il n’est pas nécessaire d’avoir un minimum et vous pouvez l’utiliser dans tout établissement acceptant Mastercard.

2

célébritéiffy

Il s’agit de la première plate-forme lancée par le chanteur. Avec elle, vous pouvez monétiser un pourcentage plus élevé en tant que créateur de contenu. Si vous êtes un professionnel et que vous souhaitez en profiter, vous pouvez le faire avec Celebriffy.

Dans cette nouvelle plate-forme de réseau social, vous pourrez partager des photos, des vidéos, des chats en direct, tout le contenu que vous souhaitez.

3

Pays des Cerises VIP

Si le contenu exclusivement épicé est votre truc, Cherryland est fait pour vous, c’est la concurrence directe de la célèbre plateforme britannique.

Comme avec Celebriffy, vous pourrez obtenir le profit le plus élevé lors de la monétisation de votre contenu affectueux, l’abonnement est simple et vous décidez également du coût mensuel à facturer.

4

PROTÉCOM

Après l’émergence de la pandémie, Noelia a vu l’opportunité d’investir dans une entreprise qui aiderait les autres, pour rendre l’isolement un peu plus agréable.

Avec PROTECOM, vous pouvez acheter des acryliques transparents et les placer dans des bureaux, pour ne citer qu’un exemple, c’est l’une des nombreuses fonctions dont il dispose.

Il a également lancé une capsule de désinfection qui aide votre entreprise, lorsqu’une personne veut entrer, elle passe par la capsule et se désinfecte.

En plus de générer des emplois grâce à ses entreprises, il s’est également consacré à la philanthropie en aidant les jeunes dans le sport, en parrainant plus de 100 équipes de football pour enfants et jeunes à travers PROTECOM.

5

Noelicious

Vous avez sûrement entendu parler de Noelicious à plus d’une occasion, la ligne de vêtements séduisants que Noelia elle-même partage continuellement dans ses photos et vidéos.

La chanteuse et femme d’affaires coquette est son propre modèle, elle nous montre continuellement une partie de ses vêtements, que vous pouvez également acheter sur sa page en ligne.

En plus de ses vêtements de dentelle séduisants, elle a également les leggings et les bodys les plus révélateurs.

6

Voixstar Télécom

Noelia ne pouvait pas rester en dehors de la technologie avec Voixstar Telecom vous pouvez acheter du temps d’antenne avec un rabais, avec la compagnie de téléphone de cette belle femme d’affaires.

Vous pouvez utiliser Voixstar dans toutes les entreprises, Telcel, Movistar, ATT, selon vos envies !

7

Cabaret de Noelia

Au cas où vous voudriez vous détendre un peu, vous pourriez assister au Cabaret de Noelia, pour profiter de certains de ses spectacles, comme le célèbre défilé de néons où les mannequins se promènent avec de minuscules vêtements peints aux couleurs néon.

Elle a récemment étendu ses domaines et en a ouvert un nouveau à Dallas, Texas, il ne fait aucun doute que Noelia se développe rapidement avec son grand empire.

8

Bancomatique

Avec Bancomatic, vous pouvez recharger cette carte et effectuer des recharges téléphoniques, non seulement aux États-Unis, mais aussi au Mexique et en Amérique latine avec Voixstar.

Un autre avantage est que vous pouvez demander une carte pour l’un de vos proches et envoyer de l’argent sans frais, pour pouvoir retirer de l’argent dans n’importe quel guichet automatique.

D’autres avantages avec Bancomatic sont que vous pouvez accéder à des remises importantes sur les assurances, à la fois automobile, médicale et vie.

9

Grill House de Noelia

Si vous cherchez quelque chose de délicieux à manger, nous vous recommandons d’aller au Noelia’s Grill House, où vous pourrez déguster les meilleures coupes de viande, si vous habitez à Mexico, vous pouvez le faire très bientôt.

Malheureusement, il a dû fermer en raison de la pandémie, mais Noelia a fait savoir qu’il rouvrirait sous peu, un autre est également sur le point d’ouvrir à Dallas, au Texas, ainsi qu’un Noelia’s Cabaret.

dix

Actionnaire de Vocodia

Noelia a également investi dans les nouvelles technologies, étant un important « actionnaire », détient des actions dans ladite société et est un allié commercial dans cette importante société, Vocodia.

Qui est une entreprise leader dans la technologie de l’intelligence artificielle, sans hésiter la femme d’affaires n’a pas hésité à devenir actionnaire de cet important projet qui arrivera bientôt au Mexique.