Noelia a une entreprise avec une Mastercard personne ne l’arrête

Noelia lance sa carte bancaire Mastercard avec Celebriffy

Sans aucun doute, Noelia est l’une des femmes d’affaires et des artistes qui ne peuvent pas se taire, elle est toujours à la recherche d’innovation, comme elle l’a partagé il y a un jour dans ses histoires Instagram lorsqu’elle a montré que dans son entreprise, vous pouvez en acheter un. Carte bancaire Mastercard.

La chanteuse et célèbre femme d’affaires, a partagé dans ses stories une publication où elle a tagué son amie l’animatrice et présentatrice de télévision Yolanda Andrade, qui avait reçu sa carte de débit, via son compte. Célébritéiffy.

Au début de l’année, c’était approximativement quand Noélia a lancé sa nouvelle plate-forme de médias sociaux appelée Celebriffy, où vous pouvez faire tout ce que vous faites sur Instagram, Facebook, Twitter et même partager des vidéos comme sur YouTube.

Seulement, il y a une grande différence, en téléchargeant votre contenu, vous pouvez gagner de l’argent en tant que créateur de contenu, et le meilleur de tous, les revenus que vous obtenez sont plus élevés que sur toute autre plate-forme.

Pourtant, cette beauté portoricaine nous donne un plus grand avantage, maintenant vous pouvez acquérir une carte bancaire, où non seulement ils déposeront le paiement de vos gains en tant que créateur de contenu, vous pouvez également l’utiliser quotidiennement.

Si vous n’avez pas de compte sur la plateforme vous pouvez également l’acheter, sur sa page officielle CLIQUEZ ICI si vous souhaitez avoir le vôtre.

Noelia a toujours eu le souci de toujours offrir le meilleur à ses followers, non seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi à son public en tant que chanteuse et à ses clients en tant que business woman, c’est une business woman avec vision.

Avec cette carte vous pouvez l’utiliser dans n’importe quel établissement qui accepte Mastercard, vous la configurez en moins de cinq minutes en fournissant quelques informations, il est important que vous lisiez les termes et conditions.

Lorsque vous l’utilisez, vous gagnez des récompenses, vous pouvez également geler votre carte et fixer des limites à vos dépenses, en plus d’être assuré jusqu’à 250 000 $ dans la FDIC.

Pour acheter la carte Celebriffy auprès de Noélia:

Vous n’avez pas besoin de payer pour l’obtenir Pas de solde minimum Pas de frais mensuels Pas de découvert sur votre compte

C’est une opportunité précieuse pour des centaines de personnes qui ne peuvent acquérir une carte bancaire, la belle chanteuse nous offre cette opportunité que sans aucun doute beaucoup ne voudront pas manquer.

En plus d’être une femme réussie et belle connue pour sa belle silhouette et d’être le béguin de millions de personnes, elle est également une stratège intelligente pour les affaires, en plus de profiter des affaires en tant qu’entrepreneur, elle donne également aux autres l’opportunité de grandir.

Noelia a fourni les outils nécessaires à n’importe qui, afin qu’ils aient la possibilité d’avoir un travail indépendant en créant du contenu d’intérêt et en gagnant de l’argent pour cela et maintenant aussi avec la possibilité d’avoir une carte bancaire.