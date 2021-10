Noelia affirme passer un après-midi “délicieux”, posant sur son canapé

Noelia affirme avoir passé un après-midi “délicieux” en posant sur son canapé | Instagram

La chanteur Noelia et aussi une femme d’affaires, se sent fière en raison de la grande acceptation que sa nouvelle plate-forme a appelée Pays des Cerises VIP, s’exhibant dans une vidéo où il pose depuis son lit.

Depuis quelques semaines que cette nouvelle plate-forme de contenu épicé est devenue la concurrence directe d’Only, depuis lors, elle conteste la popularité et aussi les abonnés.

Cette vidéo est l’une des plus récentes qu’il a publiées Noélia l’interprète de “Yo No Failé”, où elle apparaît dans une publicité pour sa nouvelle plateforme justement.

Cela peut être rapidement identifié par le logo qui a de belles lèvres charnues séparées par le mot “Cherryland VIP” au milieu d’elles.

La chanteuse, femme d’affaires et mannequin pose depuis une chaise rouge séduisante et frappante avec des détails rembourrés à l’arrière, vêtue d’une tenue transparente avec laquelle nous pouvons apprécier sa silhouette exquise.

Noelia affirme avoir passé un après-midi "délicieux" en posant sur son canapé

Dans sa description, il mentionne qu’il a déjà plus de 500 000 abonnés sur la plate-forme, cela fait étonnamment moins d’un mois depuis son lancement.

Le meilleur de tous, c’est que l’abonnement à la plateforme est gratuit pour le moment donc certains fans de la belle chanteuse en profiteront pour créer leur propre compte.

L’interprète de “You” affirme que c’est une délicieuse après-midi, même si elle a bloqué la boîte de commentaires plus que certains de ses fans ne seront d’accord avec elle, surtout après avoir vu les images dans lesquelles elle apparaît.

Grâce au fait qu’elle est assez active sur Instagram, ses fans ont augmenté, elle compte aujourd’hui plus d’un million et demi de followers, qui adorent voir ses publications.

Actuellement, la musique de Noelia peut être trouvée sur différentes plateformes numériques, dont Youtube Music, Youtube, Deezer et Spotify, ses succès ne se démodent pas et sont toujours d’actualité et font tomber des millions d’amoureux.

À tel point que bientôt au Mexique et dans d’autres pays, ils auront sa présence, grâce à sa nouvelle tournée qu’elle avait reportée depuis 2020 en raison de la pandémie, comme cela s’est produit avec d’autres artistes comme elle.

Noélia Elle se démarque en tant que chanteuse depuis 22 ans, mais apparemment c’est en tant que femme d’affaires qu’elle a eu la plus grande popularité, malgré le fait que tout le monde ne connaît pas ses entreprises et ses entreprises.

On ne sait pas avec certitude à partir de quel moment elle a commencé à entrer dans le monde de l’entrepreneuriat, cependant il ne serait pas surprenant que ce soit grâce à des personnes très proches d’elle qui l’ont encouragée à explorer le monde des affaires.

Elle a sûrement une grande liste de succès, non seulement des comédies musicales, mais aussi en tant que femme entreprenante et le plus récent avec lequel elle pourrait également devenir son plus grand triomphe est cette plate-forme.

Qui a été lancé peu de temps après Celebriffy qui serait le concours Instagram, là seulement vous pouvez gagner en tant que créateur de contenu et surtout, un pourcentage plus élevé que toute autre plateforme.