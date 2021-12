Noelia affronte Joe Carollo pour imprudence contre omicron

Noelia confronte Joe Carollo pour imprudence lors d’un événement | Instagram

Face à l’imprudence du commissaire de Miami Joe carollo pour la fête de Célébration du nouvel an, qui n’a pas été annulée malgré les nouvelles infections dues à la variante du virus qui a provoqué la pandémie, la chanteuse et influente femme d’affaires Noelia a décidé d’y faire face.

A travers une publication, la célèbre chanteuse a décidé de passer à l’action en la matière, puisqu’elle a décidé d’exposer le commissaire de Miami, après le soutien inconditionnel qu’il lui a apporté, il semble qu’elle ait trahi sa confiance.

Ce n’est pas la première fois que quelqu’un paie mal pour NoéliaIl a pris la solide décision de l’affronter et de ne plus céder à la calomnie et à l’injustice, alors maintenant il va l’exposer sans hésiter.

Comme vous vous en souvenez peut-être, l’interprète de « Candela » était l’une des guest stars de la fête du nouvel an ce 31 décembre, lors de l’événement que le bureau de Carollo organisait à Parc au bord de la baie, Miami où réside actuellement la femme d’affaires.

Cependant, avant l’annonce de la nouvelles infections aux États-Unis, il a décidé d’annuler sa participation, via une vidéo pendant 7 jours, en espérant que l’événement soit également annulé pour éviter que des milliers de personnes ne soient infectées, puisque le lieu a une capacité de 70 personnes.

Depuis quelques semaines, une nouvelle variante du virus a été annoncée dans les médias, selon laquelle malgré les deux vaccins, une contagion est à nouveau possible, il a donc été décidé que nous devrions recevoir un troisième vaccin comme rappel.

Malgré les avertissements non seulement de Noélia sinon aussi des autorités sanitaires, le commissaire de Miami a décidé d’aller de l’avant avec l’événement.

Si pour cet homme ne pas être un gentleman est si facile, abuser de l’amitié, se comporter comme un crétin voulant me faire mal paraître… imaginez ce qu’est vraiment un homme politique ?… » a écrit Noelia.

Il semblerait que l’homme politique que la chanteuse soutenait depuis sa candidature et fêtait son triomphe avec lui, ait décidé de mettre son aide de côté et de commencer à dire du mal d’elle, ce que la femme d’affaires téméraire n’aimait visiblement pas du tout.

D’après ce qui est écrit dans sa publication, le commissaire veut « exposer » Noelia avec certaines conversations privées, qui évidemment comme elle l’indique sont éditées, sans savoir qu’il a lui-même plus à perdre.

Il y a plusieurs accusations et critiques contre lui qui pourraient le laisser en mauvaise posture devant la société, quelque chose qu’aucun politicien ne voudrait être à sa place, c’est quelque chose qu’il n’a pas empêché et que Noelia est désormais déterminée à exposer.

Quand la seule chose qu’il est, c’est un autre politicien menteur, qui avec sa femme… Ils utilisent le budget dont ils disposent à leur guise… « , a commenté Noelia.

Avoir trahi la confiance de la chanteuse et vouloir la faire passer pour la méchante coûtera sûrement cher au commissaire, car c’est désormais lui qui sera exposé au public de Miami.