Noelia avec seulement une résille comme bas, elle montre sa finesse ! | Instagram

Avec une immense fierté, le chanteur Noelia a décidé de montrer de la manière la plus coquette les progrès de sa nouvelle plate-forme de contenu épicée Pays des Cerises VIP, en portant une paire de bas résille et rien d’autre.

En plus d’utiliser ce vêtement délicat qui était sûrement très facile à enlever, Noélia elle couvrait ses charmes de haut avec un haut.

Cet ensemble d’intérieurs a fait de la vidéo de la célèbre chanteuse l’un des nouveaux favoris de ses fans.

Vous savez sûrement en tant qu’admiratrice de l’interprète de “I Touch My Self” qu’elle compte plus de 10 millions de followers parmi ses comptes de réseaux sociaux, du moins sur Instagram, elle a plus d’un million et demi de fans.

Cabe destacar que hace 22 años cuando inició su carrera como cantante, en aquel entonces no existían las redes sociales como tales, pero era seguro que los admiradores de Noelia era millones en aquel entonces, es probable que algunos de ellos en la actualidad no tengan alguna compte.

Ceux qui connaissent cette beauté sauront qu’elle ne se consacre pas seulement à la musique, depuis quelques années elle a décidé de devenir femme d’affaires, bien sûr avec l’aide de plusieurs personnes et les conseils des autres.

Aujourd’hui, cette beauté fait constamment la promotion de chacune de ses entreprises et le meilleur de tous est qu’il y a eu des moments où elle le faisait deux pour une, promouvant un nouveau succès musical et ses vêtements Noelicious.

Il a très bien appris à profiter de chaque opportunité qui s’offrait à lui, précisément comme cette récente où il exhibe sa silhouette exquise à travers une vidéo où Noélia fait la promotion de sa nouvelle plateforme VIP Cherryland.

Elle apparaît allongée sur un lit, portant deux vêtements, de larges bas résille qui révèlent tout sur son passage, ainsi qu’un débardeur brillant.

Le design est en noir, comme ses bas, ses baskets sont bracelet et beige à l’exception du talon qui est transparent.

Dans la description, il mentionne que jusqu’à présent, les abonnés à sa nouvelle plate-forme sont plus de 500 000, ce qu’il a réalisé en moins d’un mois ! Depuis peu, il a décidé de s’aventurer dans le monde des plateformes de contenus exclusifs.

Nul doute que dans peu de temps Noelia et sa plateforme pourraient surpasser Only, il ne serait pas surprenant que la chanteuse et femme d’affaires ait fait trembler la société britannique.

Il a également ajouté que l’ouverture de votre compte n’aura rien à payer, c’est gratuit ! Sûrement plus d’un des fans qui ont vu cette vidéo pendant 40 minutes qui l’ont partagée sur Instagram auront finalement décidé de créer leur compte.

Noelia faisait partie du groupe de personnalités célèbres qui possédaient un compte sur la célèbre plateforme britannique, mais elles ont récemment annoncé qu’elles modifieraient certaines directives et commenceraient à interdire certains contenus.

Devant le manque de sérieux de la compagnie, la chanteuse interprète de “Tú” a décidé de fermer son compte, en profitant pour lancer sa propre plateforme, dans laquelle elle travaillait déjà depuis plus d’un an aux côtés d’une excellente équipe d’ingénieurs et techniciens.

Une fois qu’il l’a lancé, ce n’était qu’une question de temps avant que Only réalise le potentiel qu’il avait, alors il a décidé de reculer, bien qu’en vain car plusieurs utilisateurs avaient déjà pris leur retraite et fermé leurs comptes comme ce fut le cas avec Noélia.