Noelia avec son body à paillettes et ses bas résille a l’air exquise ! | Instagram

Portant ses charmes comme elle le fait d’habitude, le flirt chanteur et aussi la femme d’affaires Noelia a décidé de chouchouter ses fans et de les inviter à faire partie de sa nouvelle plateforme intitulée “Pays des Cerises VIP“C’est ce qu’elle a réussi à faire avec un minuscule body avec des bas résille révélateurs.

À plus d’une occasion Noélia Elle s’est consacrée exclusivement à dorloter ses abonnés, à travers son contenu sur Instagram, bien qu’elle-même ait prévenu qu’elle cesserait bientôt de partager des publications de manière aussi continue.

En effet, la célébrité a décidé de lancer deux plateformes de service d’abonnement, sur lesquelles il a déjà partagé certaines publications, l’une d’entre elles est celle dont il fait la promotion dans sa publication la plus récente.

Noelia s’est concentrée ces dernières semaines sur la promotion de Cherryland VIP, ce qui l’a sans aucun doute fait de la meilleure des manières, car le contenu qu’elle a publié a été assez captivant et a sûrement provoqué des commentaires obscènes de la part de ses abonnés créatifs.

Le mannequin également ainsi qu’une femme d’affaires étaient dans sa cuisine, posant par derrière, sans aucun doute cela pourrait être l’une des vidéos les plus coquettes qu’elle a partagées sur Instagram.

L’interprète de “Bougie“Elle porte un body jaune vif qui se perd curieusement parmi ses charmes, ainsi que de larges bas résille qui révèlent toute sa perfection.

Vous avez sans doute déjà entendu parler de ce type de plateforme, la plus connue à ce jour est OnlyFans, mais sans aucun doute Cherryland VIP est venu lui ravir le trône, d’autant que son contenu est exclusivement piquant !

Cette plateforme présente un grand avantage pour les internautes qui décident de s’abonner, et c’est que selon le termes et conditions qui apparaissent sur la page Cherryland elle-même, les utilisateurs décident de la durée de l’abonnement, les frais seront facturés en fonction du plan qui a été sélectionné et cela peut être quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel.

Saviez-vous qu’il existe également des achats sur la plateforme de Noelia ? Vous serez autorisé à acheter des produits, des services ou des abonnements, les détails les plus spécifiques peuvent déjà être trouvés dans l’application.

Malgré le fait qu’à Cherryland, le type de contenu partagé est épicé, il présente également certaines limites, comme sur toute autre plate-forme, par exemple le partage d’activités illégales ou qui les promeuvent, le contenu diffamatoire, discriminatoire, entre autres, à partir de là. sur la sortie, vous pouvez partager tout ce que vous voulez.