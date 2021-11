Noelia baisse ses bas et montre un peu plus de son lit

Noelia surprend les fans depuis son lit, elle a baissé ses bas | Instagram

La célèbre chanteuse et femme d’affaires Noelia a partagé l’une de ses plus coquettes Photos jusqu’à présent, il semble allongé sur son lit, portant non seulement sa silhouette exquise mais aussi ses vêtements qui semblent les enlever.

Ceci parce que Noélia elle avait une partie des bas en bas et l’intérieur de la partie inférieure, révélant une partie de sa belle peau.

Il y a 14 heures, il a partagé l’image dans laquelle ses abonnés ont immédiatement commencé à réagir, en particulier certains des commentaires qu’il a faits en ont surpris d’autres même en les appréciant.

Beau poignet de tatouage mignon pourrait le voir complet « , a commenté un fan.

Dans l’image, l’interprète de « I Touch My Self » dit bonsoir à ses fans d’une manière coquette qui a fasciné ses followers, en ce moment Noelia a plus de 34 000 cœurs rouges.

La chanteuse et propriétaire de Cherryland VIP, porte un haut sans manches rose avec un imprimé animalier, ainsi qu’un intérieur rose et des bas résille couleur chair, elle portait sûrement aussi des bottines ou des chaussures de tennis car elle porte des chaussettes longues.

Grâce à la pose dans laquelle elle se trouve les jambes légèrement écartées, elle aura provoqué quelques soupirs et même réussi à faire rêver chacun des internautes qui l’ont vue imaginer des scénarios dont elle est la protagoniste.

Tu as fait exploser ton mariage avec cette photo »Les années passeront et tu continueras à être belle en tout, bénédictions », ont commenté certains fans.

Noélia Elle était allongée sur son lit, posant la partie supérieure entre des oreillers blancs assortis aux draps, il ne fait aucun doute que c’est l’une des photos les plus coquettes qu’elle ait partagées jusqu’à présent non seulement à cause de la pose mais aussi à cause de cela évoque.

Actuellement, la femme d’affaires coquette compte plus d’un million et demi de followers sur Instagram, rien que dans cette application, un chiffre qui est sûrement dépassé dans ses comptes Cherryland VIP et Celebriffy, qui sont les plateformes qu’elle a lancées il y a quelques mois.

Heureusement pour les fans de cette beauté portoricaine, ses publications sont constantes sur Instagram, elle a toujours été assez active sur ses réseaux sociaux, surtout maintenant qu’elle a ouvert le sien, elle a un peu mis de côté son Instagram pour se concentrer sur Cherryland VIP et Celebriffy.