Noelia balaie ses plateformes, c’est bon pour les affaires

La chanteuse coquette Noelia ne se distingue pas seulement par sa beauté, étant également intelligente, elle a réussi à se démarquer dans le Entreprise surtout maintenant avec leurs plateformes célébritéiffy et Cherryland VIP.

Cette beauté blonde aux courbes proéminentes ravit sans cesse ses followers avec son contenu légèrement épicé sur Instagram car en Pays des Cerises VIP l’une de ses nouvelles plateformes, nous sommes sûrs qu’elle publie un contenu très révélateur.

C’est quelque chose que les messieurs aiment voir et donc la femme d’affaires prospère aime montrer, Noélia C’est une femme qui fait ce qu’elle veut, elle est libre dans son entrepreneuriat et c’est précisément pour cette raison que ses plateformes sont prometteuses.

D’après les performances annuelles que vos deux plateformes auraient pu cumuler avec la nouvelle carte de débit Celebriffy Mastercard, en un an seulement vous pourriez avoir des milliards de dollars de bénéfices !

Tout ce que vous gagnez en tant que créateur de contenu sur la plate-forme sera déposé directement sur votre carte, pour le moment il n’y a qu’un seul problème, il n’est disponible qu’aux États-Unis, peut-être bientôt au Mexique, nous aurons également accès.

Certes, depuis que la co-auteure interprète de « Tú » a décidé de commencer à être entrepreneure, elle a toujours eu les yeux levés, ce qu’elle a sans aucun doute réalisé petit à petit.

Dans certains magazines aux États-Unis et peut-être sur des portails, on a beaucoup parlé de sa croissance en tant que femme d’affaires, comme le portail TheStreet où il a sûrement été question à plus d’une occasion de la chanteuse coquette.

Pour vous donner une idée sans évoquer spécifiquement les bénéfices que pourrait en tirer le chanteur qui possède également Noelicious, cela pourrait être considéré comme la plus grosse compétition de « Solo Fans », une traduction anglaise de la célèbre plateforme britannique.

Il compte précisément 130 millions d’utilisateurs enregistrés depuis 2016 et Cherryland VIP compte déjà près d’un million d’utilisateurs en quelques mois, bien que ce chiffre soit peut-être déjà dépassé.

Plus il y a d’inscriptions de créateurs de contenu et d’abonnés, une chaîne se forme qui invite plus de personnes à rejoindre ses rangs, surtout quand on sait que les bénéfices sont supérieurs à ceux d’autres plateformes comme YouTube et Facebook en plus d’OF.

avec curiosité Noélia Étant une femme si modeste, elle ne présumerait pas de ce type de chiffres et quant à la croissance future de ses entreprises, elle préfère sûrement rester sur la touche et passer inaperçue.

Il est probable que vous n’ayez pas remarqué quelque chose lié aux entreprises de Noelia, chacune d’elles est liée à l’autre d’une manière ou d’une autre, en tant que créateur de contenu, il a été annoncé il y a longtemps qu’à travers Vocodia vous pouviez conseiller Celebriffy avec intelligence artificielle pour offrir un meilleur contenu.

Avec la carte de débit Celebriffy, vous pouvez également l’utiliser pour envoyer de l’argent partout dans le pays pour effectuer des dépôts, en plus de pouvoir l’utiliser dans différents établissements comme carte pour un usage quotidien.

Noelia pense à tout et a tendance à donner une tournure positive aux choses, de sorte que les entreprises qu’elle possède aident d’une manière ou d’une autre les autres, dans le cas de Cherryland VIP et Celebriffy, vous pouvez gagner de l’argent grâce à leur contenu épicé ou professionnel. .