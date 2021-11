Noelia captive en portant des bas en résille et en dentelle depuis son lit

Noelia montre son meilleur angle en portant des bas résille sexy | Instagram

Le célèbre chanteur et femme d’affaires prospère Noelia semble ne rien faire d’autre que dorloter ses fans avec son contenu audacieux, comme elle l’a fait dans l’une de ses photos les plus récentes, dans laquelle elle pose allongée sur son lit vêtue de dentelle et bas résille.

C’est sans aucun doute la combinaison qui a attiré le plus d’attention et pas seulement pour NoéliaCela vaut aussi pour d’autres célébrités du show business qui, comme elle, sont populaires sur les réseaux sociaux.

La chanteuse « Candela », qui honore constamment sa propre chanson, captive ses fans avec son contenu sur Instagram.

Il y a un jour Noélia Elle a partagé avec nous cette photo coquette où elle montre son meilleur angle, grâce à la pose dans laquelle elle se trouve, met en valeur ses charmes et sa beauté, cette fois elle était accompagnée de quelques éléments qui ont attiré encore plus l’attention.

Noelia montre son meilleur angle en portant des bas résille sexy | .

Le premier d’entre eux, mis à part son caractère exquis, était une sorte de journal intime avec l’image d’une belle et curieuse licorne entourée d’une peluche rose.

Le deuxième élément fait partie du montage de sa photo, il porte le nom d’une de ses chansons pop les plus émouvantes écrites, c’est « Kiss Me » ; cette beauté était également accompagnée d’une paire de lunettes scintillantes en forme de cœur dans le style d’Elton John.

Bien qu’évidemment les éléments qui accompagnent cette beauté portoricaine, c’est sa silhouette qui a le plus attiré le regard de ses fans, qui, un jour après sa publication, ont déjà plus de 32 000 cœurs rouges.

Sa publication arrive peu après avoir atteint un millier de commentaires, où l’on retrouve des centaines d’emojis et quelques mots que ses followers lui dédient avec beaucoup d’amour.

Noelia est allongée, les jambes relevées, faisant briller davantage ses hanches. Dans le premier angle, nous voyons ses charmes de dos qui se détachent immédiatement.

Récemment, l’un de ses fans a déclaré que malgré les années, Noelia continuerait à être le béguin de millions de personnes grâce à sa beauté et surtout sa silhouette exquise.

Sans mots, mais je t’aime mon amour », « Je t’aime mon amour éternel », « Comme tu es belle Noelia », ont commenté certains internautes.

La propriétaire de Noelicious porte probablement des vêtements de sa propre marque, comme elle a l’habitude de le faire pour ravir ses millions de followers.