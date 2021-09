Noelia Combien avez-vous gagné grâce à Cherryland VIP ?

Le célèbre chanteur Noelia est à l’honneur depuis plusieurs années et est l’une des femmes les plus recherchées sur les réseaux sociaux, alors maintenant beaucoup se demandent à combien s’élève sa grande fortune à cause de cela.

Comme vous vous en souvenez peut-être, la chanteuse a créé sa propre plate-forme dans laquelle du contenu pour adultes est exposé lors du paiement d’un abonnement individuel car elle considérait qu’elle n’avait pas obtenu les bénéfices équitables pour la diffusion de son contenu sur la plate-forme précédente.

Et c’est que les directeurs de Seuls les fans Ils ont annoncé il y a quelques semaines que tous les contenus s3xual3s et 3rót1cos sur leur plate-forme seraient interdits pour le mois d’octobre de la même année.

Cela a sans aucun doute suscité une controverse parmi les utilisateurs du site Web, car une grande majorité des personnes qui utilisent le site s’abonnent à des personnages qui créent du contenu pour adultes.

Après la polémique provoquée par l’annonce, les dirigeants de l’entreprise ont décidé de revenir sur le plan, pour lequel ils ont affirmé qu’ils continueraient à autoriser les contenus qui ont fait la renommée de l’application.

Cependant, bien qu’ayant annulé la décision qui a suscité de nombreuses critiques, certaines personnes ont décidé de se retirer de la plate-forme en raison de l’instabilité et du pourcentage élevé d’argent que l’entreprise exige des créateurs pour chaque abonnement.

C’est ainsi que l’une des personnes qui a décidé de quitter la plate-forme OnlyFans était Noelia, qui a créé sa propre plate-forme pour continuer à télécharger du contenu 3rót1co et avoir un meilleur pourcentage de profit.

Ainsi, avec l’aide d’ingénieurs, Noelia a développé l’application Pays des Cerises VIP et il est sorti il ​​y a quelques semaines.

En fait, la chanteuse a affirmé dans une interview pour Gustavo Adolfo Infante, qu’après deux jours d’adhésion à la plate-forme, elle avait déjà plus de 150 000 abonnés payants.

Compte tenu de cela, Noelia a gagné plus de 52 000 $ en seulement deux semaines, ce qui se traduirait par 26 000 $ par semaine et 104 000 $ par mois, soit plus de 25 millions de pesos mexicains par an.

Une somme assez importante, non ?Et si elle avait la somme de pouvoir créer ce type de page et surtout exclusivement pour elle, sans y penser il fallait qu’elle le fasse et de cette façon faire l’envie de beaucoup de gens, eh bien la le meilleur de tous, c’est que vous gagnez beaucoup plus d’argent qu’avant.