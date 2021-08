Noelia connaît certains de ses tubes, ce ne sont pas que des comédies musicales ! | Instagram

Apparemment Noelia ne se limitait pas seulement à être une chanteur Et d’ailleurs, l’une des plus talentueuses et des plus belles du show business, elle s’est également aventurée dans d’autres domaines et pas exactement dans la musique, devenant aussi une très femme. à succès.

Peut-être que peu de gens en savent plus que ses tubes comme “Tú”, “Candela”, “Clávame tu amor”, “je n’ai pas échoué“et un nombre infini de mélodies qui nous ont fait passer de la danse à des boissons coquettes.

Ceux qui ont suivi sa carrière tout au long de ces 22 ans sauront qu’au moins sur ses réseaux sociaux, il a tendance à partager certains projets dans lesquels il travaille le cœur à la main.

La chanteuse est très dévouée à son entreprise et c’est quelque chose qui la passionne, cela se remarque immédiatement lorsqu’on l’écoute parler dans certaines de ses vidéos de chacun de ses projets.

Noélia Elle est devenue une excellente femme d’affaires, c’est une vraie femme d’affaires avec qui beaucoup de gens seraient sûrement ravis de pouvoir travailler à ses côtés.

Petit à petit, il est entré sur le marché avec ses projets, qui ont été étonnamment bien acceptés par le public, qu’il s’agisse de produits à base de CBD, de vêtements séduisants en dentelle pour une nuit avec votre partenaire, de leggings, entre autres entreprises qui peu à peu peu, peu s’est développé.

Il aurait facilement pu atteindre le sommet de sa carrière avec son dernier projet, créer des plateformes numériques qui monétisent et aident les professionnels à gagner le pourcentage le plus élevé possible du marché des plateformes en tant que créateurs de contenu.

Que vous ayez un talent particulier que vous souhaitez promouvoir, par exemple si vous êtes chef, enseignant, architecte ou avez simplement un talent qui mérite d’être partagé et surtout gagner de l’argent avec, l’autre option est simplement un contenu épicé, les deux plateformes sommes Célébritéiffy et Pays des Cerises VIP.

On pourrait dire que Noelia va bientôt pouvoir s’introduire dans Wall Street et sa société Noelicious INC peut être cotée en bourse, elle le fera sûrement en très peu de temps grâce à ses projets les plus récents.

Saviez-vous que Noelia est également devenue un grand soutien non seulement financièrement mais aussi moralement pendant la première année de la pandémie, soutenant pendant plus de 3 mois avec de la nourriture pour le personnel médical de certains hôpitaux, grâce à ses restaurants.

Si vous pensiez qu’elle n’était qu’une femme d’affaires, un mannequin et une chanteuse, vous vous trompez peut-être, car elle est aussi une femme philanthropique, soutenant plus de 100 équipes de football pour enfants avec leurs uniformes et ce n’est sûrement qu’une petite partie de ce qui atteint la part sur les réseaux sociaux, au sein de quoi out continue d’être une femme modeste.

Vous n’aimez sûrement pas beaucoup parler du soutien que vous apportez aux autres, ce n’est peut-être pas quelque chose que vous considérez devoir promouvoir, mais il est important de le souligner, Noelia n’est pas seulement une femme coquette et réussie, elle est aussi une âme noble qui aide quiconque en a besoin sans rien demander en retour, il est donc important de se reconnaître et de continuer à espérer que vous continuerez à réussir.