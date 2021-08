Noelia continue de tisser son empire, partage une vidéo coquette | Instagram

Une des chanteurs Qui plus tard est également devenue une femme d’affaires est Noelia, ou mieux, elle n’est pas n’importe quelle femme d’affaires, mais l’une des meilleures au moins en Amérique latine, qui n’a apparemment pas de repos pour continuer à construire son empire.

Tellement a été le progrès de Noélia que certaines entreprises pourraient craindre que sa popularité diminue par rapport à celle de la chanteuse portoricaine, qui continue d’augmenter de manière surprenante avec le temps.

Cette belle célébrité et femme d’affaires intelligente ne semble pas avoir de repos, pour preuve elle a partagé une vidéo où, comme toujours, elle est magnifique, grâce à sa tenue saisissante, un haut sans manches qui montre un peu de ses charmes.

Dans sa description, Noelia a déclaré qu’il n’y avait pas d’heures pour atteindre ses objectifs, même la nuit, elle continue de développer de nouvelles stratégies de marché ou peut-être de concevoir quelque chose pour se démarquer encore plus dans l’industrie.

Depuis quelques semaines, cela attire l’attention car la belle chanteuse et femme d’affaires a décidé de devenir la plus forte concurrence et rivale d’OnlyFans, créant à son tour deux plateformes qui remplissent des fonctions différentes.

C’est sans aucun doute le plus récent avec lequel il a le plus surpris son public, ceci parce que vous pouvez trouver, partager ou afficher du contenu explicite tel que OF, seulement que cette nouvelle plate-forme exclusive pour cela, vous en avez sûrement déjà entendu parler, nous sommes parler de Pays des Cerises VIP.

La belle interprète de “Donne moi une raison“Il continue d’avancer et de grandir à pas de géant dans l’industrie, s’imposant à d’autres entreprises et fournissant au marché sa propre marque et ses propres produits, sa société s’appelle Noelicious INC, mais on en trouve plusieurs divisions :

Noelicious (intérieurs) PROTECOM (acrylique) Noelicious Fashion (leggings) Voixstar Telecom (téléphonie) Noelia’s Cabaret (restaurants et cabarets) CIASA (entreprise de construction) Celebriffy (créateurs de contenu) Cherryland VIP (contenu explicite) Noelicious CBD (produits à base de CBD)

Voici une petite liste de tout ce sur quoi Noelia travaille depuis des années, une compilation de ce que nous avons fait grâce à certaines de ses publications sur Instagram.

Ce n’est pas quelque chose qui remonte à quelques mois, stratégiquement, il a su quand commencer à mettre en valeur sa marque et l’amener au sommet, sans en douter deux fois plus qu’une entreprise ne devrait craindre les progrès réalisés par la beauté de cette femme.

