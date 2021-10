Noelia dans une vidéo coquette annonce l’ouverture d’un nouveau cabaret | Instagram

Les vidéos de la belle chanteuse et femme d’affaires Noelia auront toujours une touche épicée que ses fans vont adorer puisqu’elle ravit leurs élèves, elle a récemment annoncé qu’elle ouvrirait bientôt un nouveau cabaret.

En plus d’être une chanteuse à succès Noélia Elle a également excellé dans les affaires, en peu de temps elle est devenue une excellente femme d’affaires, alors elle a décidé d’en profiter, ce qu’elle continue de faire à ce jour.

Il semble que rien n’arrête l’interprète de « Candela » y compris la pandémie, étant donné qu’avec tout le soin nécessaire elle continue à travailler, en effet à aucun moment elle n’a cessé d’exercer ses activités commerciales, au contraire celles-ci ont encore augmenté.

Il y a un jour les soupirs ont recommencé à émerger sur son compte Instagram officiel avec cette agréable surprise que les habitants de Dallas, Texas aux États-Unis auront, mais ce sera là qu’il ouvrira. Cabaret de Noelia en décembre.

Noelia dans une vidéo coquette annonce l’ouverture d’un nouveau cabaret | Instagram noeliaofficial

Accrochez-vous Dalla… Le Noelia’s Cabaret arrive bientôt… La pandémie ne nous arrête pas, cette fois le Noelia’s Cabaret ouvrira ses portes en décembre et bientôt de nouveau à Pompano Beach, en Floride « , a déclaré Noelia.

Il semble que ce projet ait déjà commencé, mais en raison de la pandémie, ils ont dû l’arrêter, de nos jours, la plupart des gens aux États-Unis et dans d’autres pays ont déjà le vaccin contre le virus et certains établissements ont déjà Ils ont ouvert.

Dans sa vidéo, cette mannequin séduisante, chanteuse et femme d’affaires a fait la compilation la plus coquette jamais réalisée, puisqu’elle apparaît portant des vêtements qui ont fait faire la course à plus d’une personne et qui ont immédiatement rougi.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO.

Bien qu’au début de la vidéo on voit une jeune femme danser comme dans le film Hustlers de Jennifer Lopez, il n’est pas identifié si c’est Noélia ou pas, son visage ne se voit pas, mais dans d’autres scènes on la voit déjà danser et porter une micro tenue qui laisse peu de place à l’imagination.

Félicitations et réussite totale, j’espère qu’ils ouvriront bientôt un Noelia’s Cabaret à Lima Pérou », a commenté un fan.

Certains des commentaires de ses followers attendent avec impatience qu’ils ouvrent un Noelia’s Cabaret dans leur ville, il ne fait aucun doute qu’il a des millions de futurs clients et assistants pour son entreprise fructueuse, plus son nom devient populaire et plus il travaille dur. ses compagnies deviennent. devra faire le chanteur coquette.