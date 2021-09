in

Noelia danse avec une robe en résille, elle a l’air coquette dans les intérieurs ! | Instagram

Depuis la jolie chanteur, mannequin et femme d’affaires Noelia est devenue une star de playmate, ses vidéos et photos coquettes n’ont cessé de circuler sur Internet, notamment lorsqu’elle danse et montre ses intérieurs comme elle l’a fait dans une vidéo avec une robe en résille.

Ce qu’il a fait dans un vidéo qu’elle s’est partagée, mais ne l’a pas fait dans son compte Instagram officiel mais une alternative que vous pouvez trouver dans “l’introduction” de son Instagram officiel.

Ce compte est pour promouvoir ses cabarets, si vous êtes fan de cette belle célébrité de la musique romantique et pop, vous saurez qu’elle est aussi une femme d’affaires à succès.

Étant Noélia Extrêmement coquette et sûre de sa silhouette ainsi que de ce qu’elle projette envers les messieurs et peut-être certaines femmes, elle a profité de cette renommée à sa convenance, elle a décidé d’ouvrir quelques cabarets où les messieurs peuvent profiter d’une nuit de détente et passer une bonne temps.

Bien que la vidéo ne soit pas si actuelle, car ils ont dû fermer quelques mois en raison de la pandémie, il y a sept semaines, il a partagé un dernier post où il était au lit, “en train de s’échauffer”, a-t-il mentionné, probablement parce qu’il se prépare déjà à revenir et rouvrir à nouveau.

Noelia danse avec une robe en résille, elle a l’air coquette dans les intérieurs ! | Instagram

Dans sa vidéo, elle apparaît vêtue de sa silhouette exquise comme d’habitude, elle porte une micro-robe en résille avec des détails sur les bretelles et l’ourlet en rose fluo.

Sous cette micro-robe, vous pouvez immédiatement apprécier ses intérieurs, ce que beaucoup de ses fans attendaient avec impatience, ces vêtements se marient parfaitement avec les détails de sa robe, car ils sont rose fluo.

Apparemment Noelia est dans sa chambre, elle se filme devant le miroir pendant qu’elle danse un peu, l’air toujours la plus coquette.

Il ne serait pas surprenant que l’on retrouve désormais ce type de contenu sur sa nouvelle plateforme de Pays des Cerises VIP, où seul le contenu épicé est partagé et surtout, elle en est la propriétaire.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDEO COQUERO.

Cette vidéo a déjà plus de 27 000 reproductions, sûrement si Noelia lui donnait un peu plus de publicité ou déplaçait davantage le compte, le nombre de followers et les réactions que les publications auraient facilement doubleraient.

Tout comme cette vidéo sur leurs réseaux sociaux, en particulier dans Célébritéiffy On retrouve du contenu similaire à celui-ci, bien qu’en réalité à chaque fois, il trouve un moyen de surprendre ses fans à travers ses publications.

Noelia se réinvente toujours, mais elle est restée constante quant au type de vêtements qu’elle propose habituellement, car ceux-ci font partie de sa collection de Noelicious, alors profitez-en toujours pour les montrer.

Tu te prépares à partir… Tu es prêt pour ce soir ? » commenta Noelia.

Elle a partagé les images que nous voyons sur ce compte le 19 février 2020, quelques mois avant le début de la pandémie, ce qui a obligé pendant un certain temps plusieurs entreprises à fermer temporairement.

Le 4 août fut la dernière publication que l’interprète de “je n’ai pas échoué“Il a partagé sur noeliascabaret, son compte Instagram pour cette entreprise, dans lequel il compte d’ailleurs 27,8 mille abonnés contrairement noeliaofficiel où il compte respectivement plus d’un million et demi de followers.

Avec sa nouvelle musique et son business florissant, la chanteuse a encore le temps ou plutôt elle prend le temps de chouchouter ses fans à travers ses vidéos et photos coquettes, elle le fait avec toute l’affection pour ses followers.