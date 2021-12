Noelia de nouveau en vidéo depuis son balcon porte sexy en noir

Noelia de son balcon pose avec ses jolies breloques noires | Instagram

Toujours coquette dans chacune de ses publications, la chanteuse Noelia a parfaitement apprécié comment montrer ses charmes comme une professionnelle, c’est ce qu’elle a fait avec elle intérieurs noirs dans une vidéo.

A plus d’une occasion on a apprécié le contenu de l’interprète de « Yo No Fail », pourtant, cette belle et coquette célébrité a toujours tendance à surprendre ses followers, notamment avec ses vidéos.

Noélia Elle a une silhouette exquise, qu’elle maintient toujours en parfait état grâce à l’exercice constant qu’elle effectue, ce pour quoi ses fans la remercient toujours, car ils peuvent admirer complètement sa beauté.

Cette fois son vidéo n’a pas fait exception, c’est grâce à cela pendant une heure que ses fans ont commencé à apprécier les images qui ont sûrement provoqué plus que de gros soupirs entre eux et peut-être même autre chose.

Belle journée à la plage cet hiver, Noël et le Nouvel An approchent… Qui vient à la fête du Nouvel An dans la ville de Miami à Bayfront Park ? « , a commenté Noelia.

La femme d’affaires portoricaine à succès portait des intérieurs noirs, qui mettaient en valeur ses charmes et sa belle silhouette, ainsi qu’une paire de leggings de sa célèbre marque Noelicious en blanc et qui étaient d’ailleurs légèrement translucides.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO.

Dans sa vidéo, comme nous l’avons déjà vue plus d’une fois, elle pose depuis son balcon, profitant de la journée, peut-être prête à descendre à la plage et à bronzer sur le sable.

Déjà coutumière chez Noelia, elle s’enregistrait, exhibant chaque partie de sa silhouette, comme elle seule sait le faire, laissant apparaître un peu ses jolis charmes de dos pendant qu’elle baissait l’appareil photo de son téléphone portable.

Célébration du Nouvel An à Bayfront Park

Depuis quelques semaines, Noelia partage avec nous quelques objets promotionnels pour sa prochaine présentation au Bayfront Park à Miami, pour dire au revoir à 2021.

La chanteuse sera accompagnée d’autres personnalités lors de l’événement, promu par le commissaire Joe Carollo, qui, comme la femme d’affaires sur son compte Instagram, a convié le public à l’événement.

Celui-ci aura lieu le 31 décembre, il débutera à partir de 21h00, en plus de Noelia se produira également : Willie Chirino, Nacho, Gente de Zona et Amaury Gutiérrez, ce sera sûrement un spectacle.