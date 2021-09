Noelia décrit sa silhouette exquise dans une tenue noire séduisante

in

La chanteur Noelia a décidé de dorloter ses fans avec sa silhouette exquise au moyen d’une photographie dans laquelle elle est montrée avec une coquette et très ajustée ensemble noir.

Récemment, via son compte Instagram officiel, il a partagé un photo dans lequel, bien qu’il s’agisse d’une image simple, il est assez intense.

C’est parce que l’interprète de “je n’ai pas échoué“Son plus récent single et succès assuré, il porte une tenue entièrement noire, par dessus il porte une chemise noire sans manche et entièrement transparente.

Quelque chose qui accompagnait le chemisier qu’elle portait était des intérieurs également en noir avec des bandes qui traversaient le devant, lui donnant un look extrêmement coquette et exubérante.

En bas il porte un pantalon noir moulant, ce style monochrome fait ressembler toute femme qui le porte, les couleurs sombres accentuent la beauté et surtout les courbes.

Si vous voyez ce que je vois, vous vous rendrez compte que ce qui s’en vient est mieux, bon mercredi et prenez bien soin de vous”, a écrit Noelia.

Sans aucun doute cette tenue est celle avec laquelle elle ressemble à une rock star malgré le fait que son style soit un peu plus de ballades et de musique pop, sûrement pour cette belle célébrité il ne serait pas difficile de s’aventurer dans ce genre musical, sinon déjà ! Il l’a fait et nous ne le savions pas !

Avec près de dix mille cœurs rouges dans sa publication, qu’il a partagée il y a tout juste un jour, parmi ses commentaires, on retrouve ses fans enthousiasmés par le contenu et les projets qu’il a lancé.

Fière de ses nouveaux projets, Noélia Il les partage sur ses réseaux sociaux, notamment sur son compte Instagram.

En peu de temps, il s’est consacré au lancement de ses nouveaux projets et à partager un peu d’informations à leur sujet.La plus récente est deux plateformes numériques, toutes deux destinées aux créateurs de contenu et l’une d’entre elles est exclusive pour le contenu exclusif.

La chanteuse et femme d’affaires a récemment décidé d’investir dans un centre d’appels à intelligence artificielle appelé Vocodia, qui devrait d’ailleurs arriver très bientôt au Mexique, du moins aux États-Unis, il fonctionne déjà, et ce sera sûrement un succès une fois pour internationaliser.