Noelia demande à une célèbre chaîne de télévision d’arrêter, ils veulent la faire taire ! | Instagram

De nos jours le chanteuse et femme d’affaires Noelia a mis un terme à une célèbre chaîne de télévision qui la harcelait depuis des années avec ses commentaires négatifs et même ses mauvais traitements, le comble c’est qu’à ce stade du jeu, ils veulent toujours la faire taire !

Heureusement Noélia Aujourd’hui, elle a les moyens de répondre et de voir que justice soit faite.Elle a récemment partagé une photo dans laquelle elle pointait du doigt un journaliste qui l’avait trahie en tant qu’amie et en tant que femme.

Il a été Tanya charry un journaliste de renom qui travaille à Univisión qui connaissait l’homme qui a détruit la carrière du chanteur, a décidé de l’interviewer et de partager la vidéo les jours où Noelia faisait la promotion de son dernier single et avec lequel elle est revenue à la musique romantique “je n’ai pas échoué“.

La femme d’affaires a partagé une photo dans laquelle elle décrivait à quel point elle se sentait mal à propos de cette action, ajoutant que Charry la dégoûtait, plus tard elle a partagé à nouveau une photo il y a 7 heures où elle a affirmé qu’elle avait bloqué son image parce qu’elle avait été signalée.

A lire aussi : MTV Video Music Award : découvrez la liste des nominés

Pour Noelia il était évident qui avait fait ce reportage sur sa publication, avant cela elle a décidé de ne plus se taire comme elle l’a fait il y a plus de 14 ans, l’émission “El Gordo y la Flaca” s’est à ce jour chargée de la salir nom de manière cohérente et répétée.

L’interprète de “Je me touche“Il a décidé de ne pas se taire, bien que ces tentatives se poursuivent contre lui, il a récemment partagé une courte vidéo d’un peu plus d’une minute dans laquelle son message le plus choquant dit” Les médias aussi doivent payer “, ceux qui se consacrent au sabotage travail et intimidant les stars à cause des scandales, ils devraient aussi payer les conséquences de leurs actes.

Le propriétaire de Noelicious Inc. a ajouté que son équipe juridique s’occupait déjà de la situation qu’elle traverse depuis des années.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Ce sera une croisade de justice, maintenant en tant que femme d’affaires que je suis et a chargé mon équipe juridique de prendre toutes les mesures juridiques et économiques qui sont nécessaires pour établir un précédent et porter cette croisade contre le mal devant les tribunaux et les chartes publiques…” , commenta Noélia.

Evidemment, ses followers la soutiennent depuis qu’elle a partagé cette vidéo il y a 4 heures, étant une femme forte, déterminée et intelligente, elle saura prendre cette situation avant les dernières instances dans le but de rendre justice !