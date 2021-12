Noelia donne l’exemple à Miami face aux infections à omicron

Noelia donne l’exemple à Miami face aux nouvelles infections | Instagram

Sans aucun doute, il est prouvé une fois de plus que Noelia craint toujours pour la sécurité de ses fans, c’est pourquoi a annulé sa participation à la célébration du nouvel an à Miami, donnant ainsi un bel exemple face à la nouvelle vague de virus qui a provoqué la pandémie.

La chanteuse et femme d’affaires coquette Noélia Elle est toujours soucieuse de la sécurité de ses fans qui la soutiennent dans chacune des décisions qu’elle prend dans sa carrière, comme celle d’annuler sa participation à Bayfront Park, à Miami, en Floride.

Pendant quelques jours, il a partagé avec nous une vidéo où il mentionnait que les cas d’infections étaient en augmentation malgré le fait que pratiquement toute la population des États-Unis soit apparemment déjà vaccinée.

Cela a été quelque chose d’inattendu et en même temps exaspérant de savoir qu’il existe maintenant une variante tout aussi dangereuse que la première qui a provoqué la pandémie, car apparemment, dans certaines régions, les gens ont déjà eu la possibilité de quitter leur domicile non seulement pour travailler ainsi que les loisirs.

Sans aucun doute, d’autres artistes devraient suivre le exemple de Noelia, sur l’annulation de concerts et de représentations, afin de protéger le public.

Noelia se protège et protège son public de la nouvelle vague de la pandémie | Instagram noeliaofficial

Pour le moment, on ne sait pas si l’événement à Bayfront Park se poursuit, au cas où il s’agirait de l’une de ses plus grandes attractions de la nuit, il ne sera pas présent.

Comme vous vous en souviendrez à partir de 2019 à la fin de l’année, certaines rumeurs ont commencé à propos d’un virus qui commencerait à affecter la Chine, qui a rapidement commencé à se propager dans le monde, conduisant à une pandémie.

Tout au long de 2020 à travers le monde nous avons vécu plusieurs mois dans la crainte d’une certaine contagion, car on ne savait rien de ce virus, c’est ainsi que pratiquement tout le monde était en quarantaine.

Quelque chose d’évident qui s’est également produit était l’annulation des présentations de certains artistes, dans son cas Noelia avait prévu une tournée pour célébrer ses 20 ans de carrière de chanteuse, qui pour 2021 avait déjà de nouvelles dates, mais elle pourrait la reporter à nouveau.

L’annulation de votre participation à la célébration du Nouvel An a peut-être été l’une des décisions les plus difficiles qui Noélia Il en aura pris sa carrière, surtout sachant que des milliers de fans avaient envie de la voir sur scène.

Malgré cela, pour l’interprète de « Yo No Failé », ses fans sont la chose la plus importante en ce moment, c’est pourquoi elle les a aussi invités à se faire vacciner et aussi à se faire vacciner en rappel.