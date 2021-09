Noelia écarte les jambes en dansant depuis sa Porsche Targa !

Étant une danseuse active qui profite de chaque instant de sa vie, c’est pourquoi elle chanteur Noelia manque une occasion de danser et de montrer sa silhouette exquise, tout comme elle l’a fait récemment depuis sa Porsche targa.

À plus d’une occasion, la chanteuse coquette, femme d’affaires et célébrité a partagé du contenu où apparaît cette belle voiture dont elle se vante fièrement.

Ce dimanche Noélia a été vu le plus actif sur son compte Instagram officiel, cette vidéo particulière a près de 55 000 vues en seulement quatre heures depuis sa publication.

La belle interprète de “Je me touche“Sortie en 2021 sur l’album du même nom, elle était sortie se promener, ce dimanche c’est pour profiter et chanter un peu tout en profitant de la journée tout comme la femme d’affaires qui possède Célébritéiffy.

La combinaison qu’elle portait était assez ajustée à sa silhouette, il serait rare de la voir porter des vêtements qui ne sont pas comme ça, puisqu’on la voit continuellement porter des vêtements ajustés mettant en valeur ses charmes et surtout sa belle silhouette.

Au fond la chanson de 3 portes vers le bas – ici sans toi l’une de ses chansons les plus emblématiques de l’album Away from the sun sorti le 12 novembre 2012.

Cela peut vous intéresser : Alexa Dellanos et Myrka Dellanos : des beautés à savourer en double

Alors que Noelia portait une grenouillère séduisante à manches longues avec des lettres imprimées en noir et blanc, elle a révélé une partie de ses charmes supérieurs qui sont plus que jamais, car l’attention est concentrée sur cette partie de sa silhouette exquise.

Celui-ci juste à la taille avait une coupe qui se rejoignait sous ses charmes, laissant une partie de ses côtes exposées, sans aucun doute la femme d’affaires a toujours tendance à donner une touche plus que coquette à ses tenues.

A lire aussi : Rihanna porte une robe en résille à breloques devant la caméra

Au moment où il danse un peu depuis sa voiture de luxe, il ouvre un peu ses jambes et bouge ses hanches, ce qui lui a sûrement attiré encore plus l’attention et provoqué plusieurs commentaires parmi ses followers.

Malgré le fait que la ceinture de sécurité enlevait un peu de visibilité à ses charmes, elle a quand même réussi à les montrer un peu, tout type de protection est important ! “

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

L’un des commentaires qui est répété publication après publication est que Noelia est l’amour platonique de plusieurs de ses disciples, probablement depuis qu’elle a commencé sa carrière il y a quelques années, elle a commencé à gagner les cœurs et continue de le faire.