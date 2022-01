Noelia en body lilas, donne des nouvelles aux fans de ses concerts

Noelia partage des nouvelles avec des fans portant un joli body violet | Instagram

La chanteuse Noelia a partagé un vidéo coquette où je portais un eye-catcher body violet, tout en donnant des nouvelles à ses fans de ses prochains concerts et de ce qui les attend.

Pour cette belle et célèbre femme d’affaires exhibant ses charmes n’est pas un problème, elle le fait constamment et le plus incroyable est que Noélia non seulement il le fait sur ses réseaux sociaux, mais aussi lors de concerts et d’événements publics.

Dans cette publication, il a partagé une partie d’une vidéo d’une de ses présentations spectaculaires, qui, comme indiqué dans sa description, devra attendre encore un peu pour que l’interprète de « Candela » donne un concert ou participer à un événement.

Comme vous vous en souviendrez, il annonçait sa participation à la célébration du Nouvel An à Bayfront Park à Miami, mais en raison des récentes infections dues à la nouvelle variante de la pandémie d’omicron, il a décidé d’annuler sa collaboration à cet événement.

Noelia a préparé un show impressionnant qui devra attendre encore un peu | Instagram noeliaofficial

Noelia essaie toujours non seulement de choyer ses fans, mais aussi de prendre soin d’eux comme cela s’est produit ces derniers temps et pas seulement en arrêtant de donner des concerts, elle l’a également fait avec PROTECOM, la société avec laquelle elle a soutenu et lancé des protecteurs acryliques pour éviter d’avoir un contact direct.

Les circonstances ne me permettent pas de faire des projets pour une quelconque présentation ou concert, évidemment j’avais des projets pour 2022, mais je pense que ce n’est pas prudent », a déclaré Noelia.

Pour cette beauté, diriger des concerts ou des événements de grande envergure est une grande imprudence et dans son cadre, il évitera de les exécuter ou, à défaut, d’y participer, afin d’éviter que davantage de personnes ne soient infectées, malgré le fait que beaucoup d’entre elles déjà avoir les doses de vaccins et de rappel.

Dans sa vidéo, elle apparaît avec un look extrêmement séduisant, il ne fait aucun doute que son style est indubitable, elle porte un body violet avec des détails argentés, ainsi qu’une paire de bottes hautes également de la même couleur afin qu’elles correspondent à sa tenue.

J’attendrai encore 3 mois pour pouvoir savoir dans quelle situation on est pour pouvoir prendre des décisions sur un concert. Qu’est-ce que j’aimerais d’autre… Je déteste annuler des événements, mais la santé d’abord », a conclu Noelia.

Vous vous souvenez probablement aussi que Noélia Elle avait prévu de faire une tournée mondiale aux États-Unis, au Mexique et en Europe pour célébrer ses 20 ans en tant qu’artiste musicale, mais en raison de la pandémie, elle a dû annuler l’intégralité de l’événement, laissant ses fans tristes de ne pas pouvoir la voir dans action sur scène.