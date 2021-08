Noelia en vidéo exhibe ses charmes en transparences et en body ! | Instagram

Montrant sa beauté la jolie chanteuse et femme d’affaires Noelia a récemment partagé une vidéo où elle montre à nouveau ses charmes, mais cette fois, elle a décidé de porter une combinaison parfaite d’un body néon et de bas transparents.

Il y a à peine 4 heures, il a partagé le dit vidéo sur son compte Instagram officiel, bien qu’il l’ait mentionné dans sa description, ses vêtements font sûrement partie de sa ligne de Noelicious, que vous pouvez acheter dans votre boutique en ligne.

Bien qu’à vrai dire ils soient aussi en vente dans plusieurs magasins aux États-Unis, comme elle-même s’en vantait il y a quelques semaines dans l’une de ses vidéos.

Dans celui-ci en particulier, il porte un body néon Il a quelques bandes qui finissent par se perdre parmi ses charmes, car il devient plus étroit au fur et à mesure que vous descendez, en plus d’être d’un jaune fluo saisissant, il a également des pierres brillantes incrustées dans tout le vêtement.

Les gars me suivent sur mon compte OnlyFans … Utilisez le lien sur mon profil et utilisez la bannière sur mon site Web “, a écrit Noelia.

La vidéo du chanteur interprète de “je n’ai pas échoué“Elle commence à poser sur le dos, nous voyons donc immédiatement ses courbes au premier plan, puis elle prend un virage avec lequel certains de ses fans souhaiteraient sûrement que ce soit au ralenti afin de profiter de voir chaque partie de son corps pendant qu’il l’a fait .

Ses bas identifient immédiatement qu’ils font partie de Noelicious car tous les vêtements en bas ou leggings, ont toujours un bisou brodé sur le côté de la hanche, ces bas particuliers en plus d’être noirs et transparents ont aussi des pierres brillantes partout comme le néon le maillot de corps.

Jusqu’à présent, il a plus de 22 000 reproductions dans sa vidéo, où d’ailleurs il ne porte rien sous le corps et probablement pas ses chaussettes non plus, cela aura sûrement été remarqué par plus d’un de ses followers.

À Noélia Captiver et accélérer le pouls est très simple, elle connaît très bien sa silhouette et les angles qui ressortent le plus pour la caméra, même si pour être franc, elle est spectaculaire sous tous les angles.

Malgré le fait que cette fois elle a décidé de bloquer la case commentaire, elle en aurait sûrement plusieurs où ils lui disent qu’elle est une reine et qu’ils l’adorent, en plus d’avoir une infinité d’émojis coeur et d’autres qui sont généralement un peu graphique.