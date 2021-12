Noelia en vidéo fait la promotion de son nouveau et sexy calendrier 2022

Noelia entre les fils et en vidéo, fait la promotion de son calendrier 2022 | Instagram

Quelle façon de conquérir ses fans, c’est celle que la chanteuse et célébrité coquette a Noélia qui connaît parfaitement le goût de ses followers, a récemment annoncé qu’il lancerait un calendrier pour l’année 2022, à travers l’une de ses vidéos les plus coquettes à ce jour.

Sans aucun doute avant la fin de l’année Noelia a dû clôturer en beauté, à travers quelques vidéos très révélatrices, elle a partagé avec nous le lancement de sa nouvelle calendrier 2022, où vous trouverez des photographies inédites.

Il y a quelques heures, elle a commencé à ravir ses abonnés avec des vidéos où nous la voyons la porter vêtements plus petitsCelui-ci se compose d’un micro top rose qui nous permet de voir un peu de ses charmes.

Cela peut vous intéresser : Chiquis Rivera portait sa silhouette en utilisant seulement quelques rubans

Quant à la partie basse, on retrouve une pièce qui semble être une large ceinture plutôt qu’une jupe, passant entre ses charms une fine bande également de couleur rouge, du même ton que la tenue qu’elle porte.

Noelia surprend toujours par ses idées entrepreneuriales et visionnaires | Instagram noeliaofficial

Dans l’une des vidéos, elle nous livre une petite information qui sera sûrement d’un grand intérêt pour les messieurs qui admirent Noelia, d’autant plus que cela leur donne la possibilité d’obtenir leur calendrier plus rapidement.

Cette interprète beauté de « I Touch My Self » et « Kiss Me », est sans cesse à la recherche de nouveaux défis, surprenant ainsi ses followers qui sont toujours fascinés par sa beauté et surtout sa silhouette telle qu’elle se présente dans ces images.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO.

Il y a cinq heures, il a partagé une de ses vidéos, la plus récente date d’il y a 3 heures et il apparaît vêtu de la même silhouette que dans les autres, avec une paire de bottes blanches avec lesquelles il stylise ses jambes.

Pour commencer les calendriers sont déjà disponibles, elle partage elle-même la ligue dans son compte, elle a mis un lien qui vous amènera directement à la page pour pouvoir les acheter.

En plus du calendrier contenant 14 photos inéditesCelui-ci portera la signature du chanteur et sera personnalisé selon ce qui est mentionné dans la description de l’image.

Mais ce n’est pas tout, vous aurez également d’autres cadeaux auxquels vous ne vous attendiez peut-être pas, parmi lesquels une casquette ainsi qu’un t-shirt de sa propre collection.

Il est important de mentionner que Noélia La femme d’affaires prospère précise que le calendrier n’a pas moins de 18 ans, il a sûrement un contenu assez explicite.