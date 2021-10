Noelia en vidéo, fait soupirer les fans vêtus de filet noir | Instagram

La belle Noelia s’est démarquée dans tous les types d’industries dans lesquelles elle s’est aventurée, musicale et commerciale, cependant lorsqu’elle lance un vidéo provoque des millions de soupirs parmi les personnes qui voient son contenu.

La même chose s’est produite récemment avec une vidéo où elle apparaît portant ses charmes supérieurs uniquement comme elle sait le faire, portant des vêtements de Noelicious qui ont pour résultat l’altération des sens de ses disciples.

Noélia est une femme d’affaires et une star de la musique hors du commun, qui depuis le début de sa carrière de chanteuse n’a cessé de le faire et de ravir les sens avec ses chansons et vidéos où elle apparaît.

Précisément, les vidéos ont été un sujet important lorsqu’on parle de Noelia, surtout maintenant qu’elle les publie en continu sur ses réseaux sociaux en montrant sa beauté et en faisant tomber amoureux tous ceux qui la voient dans ces images.

La même chose s’est produite récemment sur Instagram, avec l’un de ses clips vidéo les plus récents où il arbore des intérieurs noirs avec une sorte de haut à manches longues entièrement constitué d’un filet étroit.

Noelia en vidéo, fait soupirer les fans vêtus de filet noir | Instagram noeliaofficial

Nous avons vu ces modèles à plusieurs reprises dans ses bas qui appartiennent d’ailleurs à sa propre marque Noelicious.

Il y a deux jours, les soupirs de ses fans ont commencé à être plus constants, en plus du fait que Noelia a aussi sûrement fait rougir les internautes, qui dès qu’ils l’ont vue ont commencé à laisser libre cours à leur imagination.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA PHOTO.

Bien que cette fois la vidéo de l’interprète de « You » n’ait écrit aucune description, cela n’a pas gêné ses fans qui n’ont cessé d’aimer et de jouer sa vidéo.

Après deux jours de sa publication, il compte déjà plus de 13 mille reproductions, quant aux commentaires qui ont été écrits à la chanteuse et femme d’affaires, il n’y a que plusieurs emojis avec des cœurs et ils n’arrêtent pas de lui dire qu’elle est une extrêmement belle. femme.

Malgré que Noélia est un personnage public, en fait peu d’informations sont connues sur sa vie personnelle actuelle, peut-être a-t-il décidé de mettre une limite aux médias sur ses activités personnelles il y a quelques années lorsque beaucoup d’entre eux ont commencé à le signaler.

Heureusement, la chanteuse et désormais aussi femme d’affaires et investisseur a réussi à couvrir quelques bouches, et surtout à donner du travail à des centaines de personnes, ce que très peu d’entrepreneurs parviennent à faire.