Noelia en vidéo montrant le succès de sa marque Noelicious

Noelia revendique le succès de Noelicious, étant elle le modèle | Instagram

En tant que femme d’affaires, il semble que Noelia soit devenue la parfaite entrepreneure, réussissant à être elle-même qui fait la promotion de ses produits de la manière la plus coquette, tout comme elle l’a fait avec un vidéo porter votre marque Noelicious.

A plus d’une occasion, cette belle célébrité de la musique pop nous a laissé bouche bée, grâce à sa personnalité des plus coquette, elle connaît très bien son public et se consacre constamment à le chouchouter et quoi de mieux pour le faire avec leurs vêtements révélateurs.

En plus d’être un chanteur célèbre Noélia a fait son chemin en tant que femme d’affaires, a réussi à développer un empire impressionnant qu’elle ne cesse de grandir, non seulement en raison de la succès de votre marque et ses produits en plus de ses services, c’est aussi grâce à l’application de ses entreprises.

Pour l’interprète de « I Touch My Self » et « Kiss Me » exhiber sa belle silhouette n’est pas un problème, pour preuve on retrouve parmi ses 6 480 posts Instagram que la grande majorité exhibe justement leurs charmes.

Noelia est le meilleur modèle pour Noeliciousy tous ses styles | Instagram noeliaofficial

Dans cette vidéo spécifique, elle nous montre une fois de plus sa belle silhouette, seulement maintenant, malgré le fait qu’elle soit un peu couverte, elle laisse ses charmes exposés avec la coupe ajustée et courte de sa tenue.

Que pensez-vous de ma tenue ce soir ? Blouson en cuir Michael Kors, sac Yves Saint Laurent, bottines Chanel, short Noelicious, legging transparent Noelicious », a écrit Noelia.

Dans sa vidéo, il apparaît en montrant son regard par derrière, puis prend un petit tour, le meilleur de tout c’est qu’il fait ces mouvements au ralenti, donc vous pouvez pleinement tout apprécier et si vous voulez la vidéo est jouée en boucle encore.

Avec ce look rock, la belle femme d’affaires, mannequin et chanteuse s’apprêtait à sortir profiter d’une nuit à Miami, en Floride, aux États-Unis, où elle vit actuellement.

Il y a un jour il nous a donné ces images, d’ailleurs le short qu’il porte Noélia il s’adapte à ses charmes ultérieurs en les laissant un peu exposés car il est assez court, vous savez maintenant que vous pourrez trouver d’autres types de vêtements dans sa boutique en ligne.

Très belle comme toujours ! « , » Tu es le summum de la super belle femme « , » Avec ce que tu portes, tu fais les marques, pas eux, j’adore « , ont commenté certains fans.

Puisque Noelia est son propre modèle, les vêtements qu’elle porte plairont toujours à ses fans, car c’est ainsi qu’ils se font une idée de leur look, ce qui donne à Noelicious un plus, qui en plus d’avoir une boutique en ligne, on retrouve également la marque dans divers magasins aux Etats-Unis.