Noelia en vidéo pour Cherryland VIP, uniquement du contenu dragueur

Le VIP Cherryland de Noelia a tellement grandi qu’il ne manquera pas de faire fuir la concurrence, la célèbre chanteuse doit être très fière de cet exploit et pour ses images coquettes, elle a récemment partagé un vidéo qui pourrait être le plus mignon d’octobre.

Noélia Non seulement elle est une excellente chanteuse, depuis qu’elle est entrée dans le monde de l’entrepreneuriat, elle n’a fait que croire et surmonter l’une de ses propres entreprises.

Surtout pour offrir à d’autres qui réalisent des revenus en monétisant avec leurs deux nouvelles plateformes Cherryland VIP et Celebriffy.

Cependant, il semble que le contenu épicé soit ce avec quoi ses fans l’identifient le plus, profitant de cette situation, elle a décidé de lancer une plate-forme qui ferait une concurrence directe à Only, cela s’appelle Pays des Cerises VIP.

Depuis que Noelia avait OF, elle a partagé certaines des vidéos les plus séduisantes et les plus audacieuses où elle nous a donné quelques petits avant-goûts de ce que nous trouverions dans son compte de contenu spécial.

De nos jours, la publicité l’a changé car elle ne se concentre plus que sur sa propre plate-forme, à titre d’exemple, il y a trois heures, elle a partagé une nouvelle vidéo sur Instagram, où elle porte un intérieur noir sur le dessus.

Vous vous demandez peut-être ce qu’elle portait en dessous, c’était juste une paire de chaussettes ! La chanteuse, mannequin et femme d’affaires a commencé à voler des milliers de soupirs avec cette vidéo audacieuse, qui n’est qu’un infime échantillon de ce qui se trouve sur sa plateforme.

L’interprète de « Yo No Failé » comme d’habitude, se filme et montre un peu de ses charmes ultérieurs en baissant un peu la caméra, puis elle s’allonge entre les draps blancs et provoque à nouveau plus de soupirs en rapprochant ses bras et en montrant son supérieur charmes.

Vous savez déjà sur quelle plateforme vous pouvez me trouver, visitez-moi maintenant sur www.cherryland.vip, il y a le meilleur contenu épicé », a déclaré Noelia.

Avec près de cent mille vues en peu de temps depuis sa publication, cette vidéo de Noélia Sans aucun doute, ce pourrait être le plus coquet qu’il ait partagé de tout le mois d’octobre, il a tout ce que ses fans aiment et surtout qu’ils pourraient lui laisser leur marque entre les commentaires.

Mon amour, comme tu ne veux pas que je tombe amoureux de toi et que je te veux tellement avec tant de vidéos et tes très belles photos, je veux et veux être avec toi mon amour… Tu es vraiment un jolie et belle femme », a commenté un internaute.