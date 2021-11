Noelia entre la dentelle et les bas noirs a l’air plus que coquette

Noelia a l’air coquette entre la dentelle noire et les bas brillants | Instagram

Noelia est rapidement devenue une femme d’affaires influente dans l’industrie, elle a réussi à bien frapper chacune de ses entreprises, sans négliger ses publications coquettes, comme dans le vidéo où elle apparaît vêtue de dentelle et de bas noirs.

Dans la vidéo de cette célèbre chanteuse, nous la voyons montrer sa silhouette exquise comme elle l’a fait à d’autres occasions, mais cette fois, elle semble corsée.

En bonne admiratrice de la chanteuse de « Candela », vous savez qu’elle enregistre généralement elle-même ses vidéos et les partage, elle a donc tendance à apparaître presque toujours en perspective aérienne.

Cela peut vous intéresser: Thalía: C’était le jour où il s’est battu avec Paulina Rubio

Cependant, cette fois, elle a décidé d’apparaître de tout son corps en portant tout ce qu’elle portait, en grande partie grâce à la tenue qu’elle portait, comme vous le savez bien. Noélia Elle est fascinée par les vêtements transparents, c’est pourquoi lorsqu’elle est apparue avec ladite tenue, les soupirs ne manquaient pas.

Cela fait 21 heures que la femme d’affaires propriétaire de la nouvelle plateforme de réseau social Celebriffy a partagé cette publication, sur son compte Instagram officiel, en ce moment elle a déjà 50 484 reproductions et des centaines de commentaires qui flattent sa beauté.

Noelia a l’air coquette entre la dentelle noire et les bas brillants | Instagram noeliaofficial

Noelia porte des bas semi-transparents avec des pierres ou des paillettes soigneusement collées, une blouse à manches longues entièrement en dentelle avec certaines parties également translucides.

En guise d’accessoires, elle porte une large ceinture avec un magnifique et frappant nœud argenté qui se trouve sur une micro jupe qui semble être en satin et une paire de bottines en cuir verni noir, sa tenue est complètement monochrome.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO.

Le côté coquette de ces images, en plus de la beauté évidente de la femme d’affaires, mannequin et chanteuse, ce sont les mouvements lents qu’elle fait avec ses hanches, surtout quand elle se retourne un peu et montre ses charmes postérieurs.

Décidément, tout dans cette beauté est naturel, elle maintient sa silhouette en faisant de l’exercice et en mangeant sainement, bien que soudainement elle puisse se donner certains luxes.

Elle a utilisé ce look pour célébrer la victoire de son ami Joe Carollo le 2 novembre alors qu’elle l’a partagé sur son Instagram le même jour, sa victoire a d’ailleurs été écrasante, obtenant plus de 64% du total des votes pour devenir commissaire du district 03. Dans Miami.

Parmi certains des commentaires que cette beauté a dans sa publication, ils affirment que la beauté est quelque chose qui ne peut pas être caché, nous trouvons également de nombreux emojis qui indiquent un béguin pour la belle chanteuse.