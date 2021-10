Noelia est prête à entrer dans l’histoire avec le cabaret de Noelia | Instagram

Pour la chanteuse et femme d’affaires Noelia, exceller dans l’industrie de la musique ainsi qu’en tant que femme d’affaires a été quelque chose qui semble si simple, mais cela a sans aucun doute pris des années d’efforts et de dévouement, elle a récemment partagé qu’elle ouvrirait un nouveau cabaret à Dallas, Texas aux Etats-Unis.

Le cabaret de Noelia va commencer à entrer dans l’histoire grâce à la grande acceptation qu’il a eue et surtout à l’expansion qu’il a eue, ce n’est sûrement que le début.

Depuis quelques jours, il partage du contenu lié à la nouvelle ouverture de cette entreprise dans l’une des villes les plus importantes des États-Unis, pas pour rien. Noélia parier sur cette ville.

Ils ne pouvaient pas manquer ses publications coquettes où il montrait sa belle silhouette et peut-être un peu plus, comme cela s’est produit avec l’une de ses vidéos où il est vu portant des vêtements minuscules et montrant ses charmes de dos jusqu’à l’extrémité de ses jambes.

Ces images coquettes ont été partagées par la chanteuse, mannequin et femme d’affaires il y a tout juste deux heures, c’est une nouvelle qui est fraîche et dont ses fans parlent déjà, ravis de connaître son évolution et peut-être attendant qu’elle en ouvre une dans leur ville.

Dans cette vidéo particulière, elle est montrée depuis un balcon, elle mentionne dans sa description qu’elle est déjà installée à Dallas, il est important de suivre son nouveau projet et il est essentiel qu’elle soit présente.

Dans quelques jours Noélia Le cabaret de Noelia va ouvrir, il deviendra sûrement un succès dès son ouverture, le meilleur de tout c’est que selon d’autres de ses plus récentes publications, l’interprète de « Tú » lancera également Noelia’s Grill House !

C’est pourquoi il est mentionné qu’elle est plus que prête à entrer dans l’histoire, comme expliqué précédemment, c’est un petit pas pour la femme d’affaires, elle commencera sûrement dans peu de temps à ouvrir d’autres cabarets dans différentes parties des États-Unis.

Noelia a toujours été prudente et assez modeste lorsqu’il s’agit de ses entreprises, cependant il est important de noter que son succès a été énorme.

A tel point que d’autres personnes ou célébrités n’ont aucune idée de tout ce que cette femme d’affaires coquette a fait, le travail acharné qu’elle a accompli surtout pendant cette pandémie, a grandi comme aucun autre homme d’affaires, chaque effort a sa récompense !