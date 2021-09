Noelia et sa coquette invitation à voir du “contenu spécial” | Instagram

Une fois de plus le chanteur, femme d’affaires et célébrité de la musique pop qui a volé des millions de soupirs avec ses publications sur Instagram, Noelia a une fois de plus mis en valeur sa silhouette dans un vidéo, ceci pour inviter ses followers à faire partie de sa plateforme Pays des Cerises VIP et profitez de tout le contenu explicite sur votre compte.

La belle interprète de “je n’ai pas échoué“Il vise à éloigner le marché d’OnlyFans, peu de temps depuis qu’il a commencé à promouvoir sa plate-forme, il a commencé à avoir des milliers d’utilisateurs enregistrés.

Apparemment, seules quelques personnalités qui sont engagées dans des affaires ou une partie de leurs activités telles que Noélia ils ont le culot d’oser s’aventurer dans l’industrie détenue par quelques entreprises seulement.

C’était quelque chose de parfait pour la chanteuse, car elle aime montrer sa silhouette exquise et en est fière, donc avoir sa propre plate-forme où spécifiquement ce type de contenu est la seule chose qui est partagée “lui est tombée comme une bague au doigt “et pas seulement à elle mais à des milliers de créateurs de contenu épicé.

Dans cette nouvelle vidéo, il apparaît avec un body transparent qui nous permet de voir ses belles jambes galbées, en plus de cela, sur lui, il porte une chemise à manches longues en noir et également transparente.

Ces vêtements laissent entrer la lumière sans aucune complication, ce qui les rend encore plus frappants, d’autant plus que cette beauté blonde a une belle peau blanche qui se démarque avec tout type de vêtement qu’elle utilise.

Vous vous souvenez peut-être de certaines vidéos d’il y a quelques semaines où il invitait ses followers sur Instagram à suivre son compte OnlyFans, maintenant il a décidé de changer le discours vers Cherryland VIP.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO.

Sûrement Noélia Elle est enthousiasmée par la grande acceptation que sa plateforme a eue parmi les internautes, notamment en raison de la facilité qu’elle offre pour que les utilisateurs qui génèrent du contenu aient le pourcentage de profits le plus élevé.

Il y a 20 heures il partageait cette vidéo en compagnie d’autres où il invitait ses fans à s’abonner, pourtant c’était la plus coquette et où il montrait un peu plus ses charmes.

La femme d’affaires s’est beaucoup concentrée sur sa promotion nouvelle plateforme Dont sûrement dans très peu de temps, il deviendra la plus grande compétition d’OnlyFans, car il se concentre exclusivement sur du contenu épicé à partager.